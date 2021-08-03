Samanyolu Haber /Spor / Türkiye ilk kez jimnastikte madalya kazandı /03 Ağustos 2021 15:10

Türkiye ilk kez jimnastikte madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihideki ilk olimpiyat madalyasını elde etti.

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NURULLAH KAYA- SAMANYOLUHABER.COM 
Türkiye'nin yüz yılı aşkın devam eden olimpiyat oyunları tarihinde jimnastikteki ilk madalyasını kazandı. Ferhat Arıcan paralel bar dalında girdiği zorlu mücadelede birçok rakibini geride bırakarak bronz madalya kazanmayı başardı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi jimnastikte temsil eden Ferhat Arıcan, paralel bar finalinde 15 bin 633 puanla 3.  olmayı başardı. Bu madalya, Türkiye’nin jimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyası oldu. Arıcan, son turda 8 sporcu arasında 3. olurken, Çinli Jingyuan Zou 16 bin 233 puanla 1., Alman Lukas Dauser 15 bin 700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
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