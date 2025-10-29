Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye İngiltere'den Brimstone ve Meteor füzeleri de alacak /29 Ekim 2025 22:38

Türkiye İngiltere'den Brimstone ve Meteor füzeleri de alacak

Reuters'a konuşan bir kaynak, Ankara'nın İngiltere'yle imzaladığı Eurofighter anlaşmasının kapsamlı bir silah paketini de içerdiği bilgisini verdi. Bu pakette, Brimstone ve MBDA Meteor füzeleri de yer alıyor.



İmzaladıkları anlaşma dosyalarını ellerinde tutan Keir Starmer ve Recep Tayyip Erdoğan ayakta gülümseyerek birbirine bakıyor. Arkalarında Türk ve Birleşik Krallık bayrakları var.
Hafta başında Ankara'da bir araya gelen Keir Starmer ve Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin Türkiye'ye Eurofighter satışına yönelik anlaşmayı imzaladı.

Türkiye'nin İngiltere’den 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin anlaşmanın kapsamlı bir silah paketini de içerdiği bildirildi.

Konuya yakın bir kaynak, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Anlaşma, MBDA Meteor görüş menzili ötesi havadan havaya füze, gelişmiş kısa menzilli havadan havaya füze ve Brimstone kara taarruz füzesi dâhil olmak üzere kapsamlı bir silah paketini içeriyor" dedi.

Hafta başında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, görev süresindeki ilk Türkiye ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti. İki lider ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına yönelik 8 milyar sterlinlik bir iş birliği anlaşmasına imza atmıştı. Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon satan Londra, savaş uçaklarını 2030 yılında teslim etmeye başlayacağını ve anlaşmanın daha fazla uçak alımına yönelik bir opsiyon da içerdiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin Katar ve Umman'dan da 12'şer ikinci el Eurofighter Typhoon alması bekleniyor.

Eurofighter savaş uçakları Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Projeye Almanya ve İspanya Airbus, İngiltere BAE Systems ve İtalya Leonardo adlı savunma ve havacılık şirketleri ile katkı veriyor.

Türkiye, İngiltere ile Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı için 2023'te görüşmelere başlamıştı.
