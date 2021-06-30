Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye insan hakları ihlallerinde zirveyi bırakmıyor /30 Haziran 2021 11:14

Türkiye insan hakları ihlallerinde zirveyi bırakmıyor

Türkiye'nin insan hakları ihlalleri faturası her geçen gün kabarıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) değerlendirilmeyi bekleyen başvurular sıralamasında Türkiye, yıllardır bu alanda rekortmenliği elden bırakmayan Rusya’yı yakalamak üzere. En az bir mahkumiyet içeren hak ihlali kararlarında ise birinci sırada.

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AİHM’den edinilen bilgilere göre, 2021’in ilk beş ayında Türkiye’den gelen başvurularda önemli artış yaşanırken, ilk sıradaki Moskova ile Ankara arasındaki fark sadece yüzde 1,2’ye düştü.

2020 yılı itibarıyla ocak ayında açıklanan AİHM yıllık raporunda, 62 bin civarında başvurunun değerlendirilmeyi beklediği bilgisine yer verilirken, bu alanda 13 bin 650 başvuru ile Rusya ilk sırada, 11 bin 750 başvuru ile Türkiye ikinci sırada yer alıyordu.

Toplam başvurular içinde Rusya’dan gelen doysa oranı yüzde 22 olurken, Türkiye’nin payı yüzde 19 civarındaydı. 2021 yılının ilk 5 ayında Türkiye, Rusya’ya daha da yaklaştı

AİHM tarafından güncellenen son bilgilere göre, 2021 yılının ilk 5 ayı değerlendirmeye alındığında Rusya’dan yapılan ve değerlendirmeyi bekleyen başvurular 14 bin 150'ye çıkarken, toplam başvurular içinde Moskova’nın payı yüzde 21,8’e düştü.

Aynı süre içinde Türkiye’den gelen ve değerlendirmeyi bekleyen başvurular 13 bin 350’ye çıkarken, Ankara’nın payı yüzde 20,6’ya yükseldi.

Rusya ve Türkiye’nin ardından gelen Ukrayna’dan 2020 sonu itibarıyla 10 bin 250 başvuru (yüzde 16,7) yapılırken 2021 yılı ilk beş ayı içinde bu sayı 10 bin 400’ü yükseldi.

Bu arada AİHM’de değerlendirmeye bekleyen toplam başvuruların sayası ise 64 bin 950’ye çıktı.

AİHM’in şu ana kadarki verdiği mahkumiyet kararlarına bakıldığında, 2020 yılı sonu itibarıyla, en az bir hak ihlali içeren 3 bin 309 karar ile Türkiye ilk sırada, 2 bin 724 karar ile Rusya ikinci, bin 857 karar ile İtalya da üçüncü sırada yer alıyor.
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