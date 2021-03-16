Türkiye internet hızında 170 ülke arasında 103'üncü sıraya geriledi

Genel internet hızı sıralamasında geçtiğimiz yıl 90. sıradan 101. sıraya gerileyen Türkiye, düşüşünü bu yıl da sürdürmeye devam ediyor.





Ajans Press’in Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 170 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Buna göre Türkiye’nin 30.51( Mbps) ile 103'üncü sıraya yerleştiği görüldü.





En yüksek internet hızı 238.59 (Mbps) ile Singapur’da görülürken, ikinci sıraya 231.70 (Mbps) ile Hong Kong, üçüncü sıraya ise 217.70 (Mbps) ile Tayland yerleştiği kaydedildi.





En düşük internet hızı ile listenin son sırasında yer alan ülke 2.77 (Mbps) ile Türkmenistan olarak saptandı.