28 Eylül 2020’de MYK gündemini kamuoyunla paylaşan Öztrak, Eğitim Bilişim Ağı EBA hakkında eleştirilerini sunarak, CHP’nin hazırladığı 14 maddelik eğitim paketinden bahsetti. Bunun yanı sıra uzaktan eğitimde yaşanan internet erişimi problemine de değinen Faik Öztrak, bir iddiada bulundu: “Türkiye, internet hızında Avrupa sonuncusu” dedi.







Doğruluk Payı'ndan Berna Büyükbayrak'ın haberine göre, Öztrak’ın 28 Eylül basın toplantısında iddia ettiği gibi, Türkiye geniş tabanlı internet hızında Avrupa’daki ülkelerin arasında sonuncu sırada yer alıyor. Ağustos 2020 itibarıyla Türkiye’nin internet indirme hızı 27.95 Mbps. Türkiye bu hız ile 174 ülkeden 100. sırada yer bulurken mobil internetin hızı ölçüldüğünde Türkiye’yi 50. sırada görmek mümkün. Romanya, İsveç, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin ilk sıralarda olduğu internet hızı sıralamalarında Türkiye son sırada yer alıyor.





DÜNYADA EN HIZLI İNTERNETE SAHİP ÜLKE, SİNGAPUR





Faik Öztrak’ın iddiasını incelemek için dünyadaki ülkelerin geniş bant indirme hızları ortalamasına dair en güncel ve en fazla veriye dayalı olan Speedtest firmasının verileri incelendi.





İnternet teknolojilerinde kullanılan “geniş bant” kavramı, birden fazla sinyal ve trafik tipini aktarabilen veri iletim yöntemine verilen isim. Günümüzde genel standart olan bu internet iletim sisteminin hızı genellikle “her saniye iletilen megabit miktarı” birimi olan Mbps ile ölçülüyor.





Speedtest’in en güncel Ağustos 2020 verileri incelendiğinde geniş tabanlı internet indirme hızı en yüksek olan ülke 218.07 Mbps ile Singapur oluyor. Singapur, 2019’dan bu yana birinciliğini koruyor. Singapur’u takip ederek ikinci sıraya yerleşen ülke, 205.69 Mbps indirme hızı ile Honk Kong. 174 ülkenin olduğu listede son sırada 3.56 Mbps internet hızı ile Türkmenistan yer alıyor.





Speedtest, ağustos ayını kapsayan raporunda dünya genelinde sabit internet ile indirme hızını 84.33 Mbps, yükleme hızını ise 44.10 Mbps olarak ölçtü.





TÜRKİYE’DE GENİŞ TABANLI İNTERNET HIZI NE DURUMDA?





Türkiye ise Ağustos 2020 itibarıyla geniş tabanlı internet hızı en yüksek ülkeler sıralamasında 27.95 Mbps indirme hızı ile 100. sırada yer alıyor. 2019 yılının aynı ayında Türkiye 98. Sırada yer alıyordu. 2018 yılında 91 ve 2017'de de 83. sıradaydı. Türkiye’yi takip eden ülkeler arasında, Irak, Azerbaycan, Endonezya, Gürcistan dikkat çekiyor. Ayrıca Türkiye, 5 GB’lık bir filmi 5 saat 17 dakika 5 saniyede indirirken listede ilk sırada yer alan Singapur aynı filmi 9 dakika 23 saniyede indirebiliyor.





TÜRKİYE, MOBİL İNTERNET HIZI SIRALAMASINDA İLK 50 ÜLKE ARASINDA





Mobilde internet indirme hızı baz alındığında, 113.01 Mbps ile Güney Kore ilk sırada yer alıyor. Onu takip eden ülke ise 111.26 Mbps ile Çin oluyor. Türkiye ise geniş tabanlı internet hızına göre mobilde daha iyi bir hız sıralamasına sahip olarak 49. sırada yerini alıyor. Türkiye’de 2019 itibarıyla 69 milyon 197 bin 183 bin internet kullanıcısı var. Türkiye bu sıralama ile en çok internet kullanıcısına sahip 13. ülke oluyor. Birincisi sırada 854 milyon internet kullanıcısı ile Çin yer alıyor.





TÜRKİYE, İNTERNET HIZINDA AVRUPA’DA KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin internet hızında Avrupa sonuncusu olduğu iddia etti. Speedtest’in yayınladığı son veriler ışığında Avrupa ülkelerinin ağustos ayındaki geniş tabanlı internet hızları incelendiğinde, Türkiye’nin 27.95 Mbps hız ile en son sırada yer aldığını görmek mümkün. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek geniş tabanlı internet hızına sahip ülke 175.39 Mbps hız ile Romanya oluyor.