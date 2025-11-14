Türkiye internet özgürlüğünde de sınıfta kaldı: İşte sıralamadaki yeri

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Freedom House, bu yılki "İnternet Özgürlüğü" raporunu yayımladı. Rapora göre küresel ölçekte internet özgürlüğü 15 yıldır geriliyor. Raporda incelenen 72 ülkeden 27'sinde çevrimiçi güven koşulları kötüleşirken 17 ülkede pozitif bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre 100 üzerinden 31 puanla "internetin özgür olmadığı ülkeler" kategorisinde yer alan Türkiye, geçen sene olduğu gibi bu yıl da 72 ülke arasında 56'ncı sırada yer aldı. Türkiye bu skorla Avrupa'da incelenen ülkeler arasında ise sonuncu oldu.





Türkiye'de internet özgürlüğünün tehdit altında olduğunu belirten Freedom House'a göre, geçen seneye kıyasla paylaşımları nedeniyle uzun süreli hapis cezasına çarptırılan internet kullanıcılarının sayısı azalsa da, Türkiye'de internet özgürlüğüne yönelik sayısız kısıtlama devam etti.





Raporun açıklandığı gün, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adlı X hesabına "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle" erişim engeli getirilmesi için girişimde bulunulduğu bildirildi. Daha önce İmamoğlu'nun kişisel X hesabına da Türkiye'den erişim engellenmişti.





Ekrem İmamoğlu protestoları

Freedom House, özellikle 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sırasında sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığına ve yetkililerin, internet sitelerini engellemek ve içerikleri kaldırmak için mahkemelere başvurduğuna dikkat çekti.





İktidar yanlısı hesapların dezenformasyona devam ettiğini vurgulayan Freedom House; gazetecilerin, aktivistlerin ve sosyal medya kullanıcılarının paylaştıkları içerikler nedeniyle soruşturmalara ve zaman zaman davalara maruz kaldığını hatırlattı. Raporda, Ağustos 2024'te Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) sosyal medya platformu Instagram'ı dokuz gün boyunca engellediğine de yer verildi.





Almanya ve ABD'nin de skoru düştü

Rapora göre, internet özgürlüğünün en yüksek olduğu üç ülke İzlanda, Estonya ve Şili oldu. İnternet özgürlüğünün en düşük olduğu ülkeler ise İran, Çin ve Myanmar olarak sıralandı.





Bu inceleme döneminde Almanya, internet özgürlüğü endeksinde üç puanlık düşüşle 74 puana geriledi. Araştırmada, Almanya'daki siyasetçilerin, kendilerini eleştiren kişilere karşı başlattıkları yasal süreçlere dikkat çekildi.





Freedom House, Almanya'nın internet özgürlüğünün azalmasına yol açan faktörler arasında, kısmen aşırı sağcı aktörlerin tehditleri nedeniyle artan oto-sansür ve Rusya bağlantılı bilgisayar korsanlarının saldırıları gibi unsurlarını da sıraladı.





ABD de Almanya gibi internet özgürlüğü endeksinde üç puan geriledi ve 73 puanla tarihinin en düşük seviyesine geldi. Raporda, Donald Trump yönetiminin, "ABD vatandaşı olmayan kişilerin çevrimiçi ifadelerinden dolayı gözaltına alınması ve İsrail ile ilgili içerikler nedeniyle bazı kişilerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaları" gibi adımlar internet özgürlüğündeki gerilemenin sebepleri olarak gösterildi.