Türkiye İnterpol Pasaport iptal listelerini güncelledi kontrol etmeden uçmayın

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OHAL döneminde tek gecede 50 binden fazla pasaport iptal edilmiş, ardından bu rakam 300 bine kadar yükselmişti. İnterpol’e pasaport iptallerini bildiren Türkiye’nin verdiği bu karar önce uygulandı ardından İnterpol, toplu pasaport iptallerinin politik kıyım olduğu gerekçesiyle Türkiye’nin gönderdiği listeyi yürürlükten kaldırdı.
Türkiye, diğer ülkelerde olduğu gibi her yıl iki defa İnterpol listelerini güncelliyor. Yıl sonu güncellemesi nedeniyle yine sorunlar başladı. Yurt dışında yaşayan muhalif kişilerin pasaportlarının iptal edildiğine ilişkin liste tekrar İnterpol sistemine girildi. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve uzun süredir yurt dışında bulunanlar uçuşlarda sorunlar yaşamaya başladılar.
Bu nedenle uçmadan önce herkesin İnterpol’ün kontrol linkinden pasaportlarını kontrol etmesi gerekiyor.
MACARİSTAN’DA VE ROMANYA’DA SORUN YAŞANDI
Macaristan’da ve Romanya’da pasaportlarıyla seyahat eden iki kişi sorun yaşadı.
Bosna Hersek’te oturumu bulunan Bekir Göksu, karayoluyla Almanya’dan dönerken 7 Ekim Pazartesi gecesi Schengen sınırı olan Macaristan-Hırvatistan geçiş noktasında, Udvar sınır kapısında, Macar polisi tarafından pasaportunda sorun olduğu gerekçesiyle durduruldu. Macar polisi Göksu’ya, pasaportunun İnterpol’de iptal göründüğünü söyleyerek bir tutanak tuttu ve pasaporta el koydu.
Göksu’ya Budapeşte’deki Türk Büyükelçiliği’ne gitmesi ve geçici seyahat belgesi alıp Türkiye’ye dönmesi söylendi.
4 yıldan beri Romanya’da oturum sahibi olan Sedat Özkul ise 9 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Otopeni havaalanından Kişinev’e uçmak istedi. Havaalanı sınır polisi, İnterpol’de pasaportunun iptal gözüktüğünü, iptal bildiriminin Salı günü sisteme girildiğini belirtti.