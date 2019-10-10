Türkiye İnterpol Pasaport iptal listelerini güncelledi kontrol etmeden uçmayın

BOLD MEDYA

Türkiye, diğer ülkelerde olduğu gibi her yıl iki defa İnterpol listelerini güncelliyor. Yıl sonu güncellemesi nedeniyle yine sorunlar başladı. Yurt dışında yaşayan muhalif kişilerin pasaportlarının iptal edildiğine ilişkin liste tekrar İnterpol sistemine girildi. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve uzun süredir yurt dışında bulunanlar uçuşlarda sorunlar yaşamaya başladılar.





Bu nedenle uçmadan önce herkesin İnterpol’ün kontrol linkinden pasaportlarını kontrol etmesi gerekiyor.



