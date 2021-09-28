Türkiye-İran sınırı 'temizleniyor'

Türkiye'nin en doğusundaki İran sınırında bulunan 80 bin anti personel mayınının temizlenmesine başlandı.





Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Ocak 2023'e kadar Türkiye'nin doğu sınırındaki 83.000 kara mayınının temizlenmesi amacıyla, bugün 18,6 milyon Euro tutarındaki projenin açılışını yaptı.





AB, UNDP ve Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) tarafından kara mayınlarının temizlenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Küçük Ağrı Dağı eteklerinde bulunan İran sınırında tören düzenlendi.





Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende yaptığı konuşmada, mayınların insani açıdan endişe verici olduğunu belirterek, "Mayınlar, sınır sahalarımızda güvenlik konusunda hareket kapasitemizi de kısıtlamaktadır. Türkiye, bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla yoğun bir çaba harcadı. Oldukça önemli ortaklıkları, çeşitli faaliyetleri birlikte yürütmekteyiz. Sınırlarımızda 2016 yılında başlayan projemizin 3. aşamasındayız. Sınırlarımızdaki mayın sahalarının temizliği, sınır güvenliğimizin altyapısını oluşturmakta olup yapılan bu çalışmalar ülkemizin sınır güvenliği konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır" dedi.





AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise anti personel kara mayınlarının temizlenmesindeki amaçlarından bahsetti.





Türkiye'nin de taraf olduğu Ottowa Sözleşmesi uyarınca ülkenin bu "sinsi düşman"dan kurtulmasını istediklerini dile getiren Meyer-Landrut, "Bu mayın dünya genelinde gerçekten çok büyük zararlar vermekte. Sınır koruma anlamında mayın kullanımı modası geçmiş, insani olmayan bir yöntem. Bu yüzden artık bu bölgede biz Türk ortaklarımızla yakın iş birliği içerisinde işlemlerimizi yürütüyoruz. Türkiye'nin doğu ve güney sınırında, hem bu şehrinde hem de diğer şehirlerinde, özellikle de İran sınırında bu faaliyetler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.





2004'te Türkiye, Ottawa Sözleşmesi'ne imza attı





Türkiye 2004'te Ottawa Sözleşmesi'ne taraf olarak, anti-personel kara mayınlarını aşamalı olarak kaldırmayı ve insani bir sınır gözetleme sistemi kurmayı kabul etti.





Türkiye, UNDP'nin mayın temizlemek ve ulusal mayın çalışmaları makamlarını desteklemek üzere birlikte çalıştığı 30 ülkeden biri.