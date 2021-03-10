Türkiye, İranlı sosyal medya fenomenini iade etti

İran Interpol Başkanı Tuğgeneral Hadi Shirzad, devlet televizyonuna verdiği demeçte Hatami'nin iade edildiğini duyurdu. Shirzad, "İade edildi ve kara para aklama gibi siber suç ithamlarıyla karşı karşıya" dedi. Konuya ilişkin Türkiye tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
Türkiye'de birçok İranlı sığınmacı bulunurken iade edilen Hatami'nin sosyal medyada 1.2 milyon takipçisi bulunuyor. İran'da İslami kanunlar çerçevesinde bahis ve çevrim içi kumar oyunları yasak.
İranlı sosyal medya fenomeni, İstanbul Beyoğlu’nda lüks aracının ön kaputunda karpuz satarken çektiği görüntülerle de gündeme gelmişti. Hatami bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı.