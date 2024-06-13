Türkiye, işçi hakları konusunda en kötü 10 ülkeden biri

Rapor 151 ülkeyi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sözleşmeleri ve içtihatlarından yola çıkarak oluşturulan 97 göstergeyle değerlendiriyor.





Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) her yıl açıkladığı küresel haklar endeksine göre Türkiye işçiler için koşulları en kötü 10 ülke arasında yer alıyor.Belçika merkezli, dünyanın en büyük sendika birliği olan ITUC’a göre Türkiye dışında Bangladeş, Belarus, Ekvador, Esvatini, Filipinler, Guatemala, Mısır, Myanmar ve Tunus işçi hakları açısından en kötü olan diğer ülkeler.167 ülkeden 191 milyon işçiyi temsil eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 2024 yılına ilişkin Küresel Haklar Endeksi raporunu yayınladı.BBC'nin haberine göre Türkiye 2016 yılından beri dünyada işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasında yer alıyor.Raporda Türkiye’de işçilerin hakları ve özgürlükleri yıllardır aralıksız olarak saldırıya uğradığı belirtildi.Rapor, Türkiye’de hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığını, sendikaların ve üyelerinin sistematik olarak ve asılsız suçlamalarla kovuşturmaya uğradığını öne sürüyor.Aynı zamanda işverenlerin “sendikalaşma girişiminde bulunan işçileri sistematik bir şekilde işten çıkararak sendika düşmanlığı yaptığı” belirtildi.Raporda Deriteks Sendikası eski başkanı Makum Alagöz’ün silahlı saldırı sonucu yaralanması, 1 Mayıs 2023’te İstanbul’da düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda protestocunun gözaltına alınması gibi örnekler yer aldı.ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle, raporun ardından, “Endeks, 11 yıldır dünyanın her bölgesinde işçi haklarındaki hızlı gerilemeyi gösteriyor” açıklamasında bulundu.