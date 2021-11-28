Türkiye'de işkenceden vazgeçilmiyor: Ekim'de 377 kişi işkence gördü

Erdoğan rejiminde hak ihlalleri artarak devam ediyor. Ekim ayında basın açıklamalarında 180 kişi gözaltına alındı. 377 kişi işkence görürken, 22 kadın katledildi.







BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK İSTEYEN 180 KİŞİYE GÖZALTI





Bold'un haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun “Ekim ayı insan hakları ihlalleri raporu” yayımlandı. Rapora göre, eylem, etkinlik, basın açıklamalarında 180 kişi gözaltına alındı, bunlardan 11’i tutuklandı. 9 kişi hakkında da toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı için dava açıldı. Raporda 165’i iş cinayeti, 22’si kadın cinayeti olmak üzere 187 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiği ifade edildi.





377 KİŞİYE İŞKENCE UYGULANDI





Cezaevlerinde ise 181 işkence olayı yaşandı. Biri çocuk 377 kişinin işkenceye maruz kaldığı belirtilen raporda, “Bu kişiler fiziksel/psikolojik şiddete maruz kaldığı, isteği dışında başka cezaevine gönderildiği, sağlık hakkının engellendiği, beslenme, yatak, sıcak su, iletişim haklarının verilmediği belirlendi” denildi.





5 YILDA 4 BİN 543 İŞKENCE GÖRDÜ





Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na (TİHV) göre son beş yılda ifade ve medya özgürlüğünü kullanmak isteyen 2 bin 801 kişi tutuklandı. 4 bin 543 kişi işkence ve kötü muameleden dolayı vakfa başvurdu. Rapora göre ifade ve medya özgürlüğünü kullanmak isteyen 2 bin 801 kişi tutuklandı, 6 bin 479 kişi gözaltına alındı. Toplamda, bin 372 dava açıldı ve 727 kişiye 27 bin 448 ay hapis cezası verildi. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ise 4684 gözaltına alındı. Toplam 2357 kişi tutuklandı.





CUMHURBAŞKANINA HAKARET SORUŞTURMALARI 47 KAT ARTTI





Raporda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan göreve geldikten sonra “cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle açılan soruşturmalardaki artışa dikkat çekildi. Buna göre 2010-2014 arasında bu gerekçeyle başlatılan toplam soruşturma sayısı 2 bin 804, bu soruşturmalar sonucunda açılan kamu davası sayısı 690 iken, Erdoğan sonrasında 128 bin 190 soruşturma ve toplam 27 bin 607 kamu davası açıldı. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması sonrasında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla başlatılan soruşturmalarda yaklaşık 47 kat artış yaşandı.