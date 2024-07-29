Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye-İsrail gerilimi: İki ülkeden karşılıklı sert açıklamalar /29 Temmuz 2024 15:08

Türkiye-İsrail gerilimi: İki ülkeden karşılıklı sert açıklamalar

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin benzetmesiyle cevap vermesi ardından, Dışişleri Bakanlığı Netanyahu'nun sonunun "Hitler gibi" olacağı ifadesini kullandı.

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Euronews'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar günü Rize'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) İl Teşkilatı'nda yaptığı konuşmada, Filistinliler adına İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına müdahale edebileceğini söylemesinin ardından iki ülke arasında tansiyon yükseldi.

Ortadoğu'da Türkiye'nin gücünün önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarının artmasına karşı "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" dedi.

Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yan yana fotoğraflarını paylaşarak, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinde bulunuyor. (Erdoğan) orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamalı" dedi.

Katz'ın Erdoğan'ın sözlerine Saddam Hüseyin benzetmesiyle yanıt vermesi, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere birçok siyasinin tepkisine neden oldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz" denildi.

Açıklamada, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun) sonu da öyle olacak" ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur" diyerek "Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Katz'ın yanıtını "hadsiz ifadeler" olarak nitelendirerek "yok hükmünde" olduğunu belirtti.

"Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak" diyerek tepki gösterdi.

İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta 40.000'e yakın kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 84.700 kişi de yaralandı.

Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu soykırım yapmakla suçlamıştı. Erdoğan, 26 Nisan’daki açıklamasında ise “İsrail'le artık ilişkilerimizi ticari anlamda başta olmak üzere, bunu Dışişleri Bakanı'm da açıkladı; kestik, kesiyoruz” yorumu yapmıştı. Savaş başlamadan önce Türkiye ve İsrail on yıl süren gerginliğin ardından ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyordu.
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