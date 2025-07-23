Türkiye İsrail ile karşı karşıya gelir mi?

Boldmedya.com'un haberine göre, İsrail’in Şam’a yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi toplumu ile rejim arasında tansiyon yükselirken, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Türkiye’nin bu gelişmeleri yakından izlediğini ve Suriye’de istikrara katkı sunmaya devam ettiğini bildirdi.



Bölgedeki çatışma dinamiklerine dair bilgi veren kaynaklar, İsrail’in artan saldırılarının özellikle Süveyda gibi hassas bölgelerde toplumsal gerilimleri tırmandırdığını vurguladı. Türkiye’nin ise bu süreçte Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve terörle mücadelesine verdiği desteği sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Suriye Türkiye’den Resmi Destek Talep Etti



Bakanlık kaynakları, Türkiye ile Suriye’nin yeni yönetimi arasında artan güvenlik iş birliğine ilişkin olarak şunları ifade etti:



“Milli Savunma Bakanlığı olarak, Suriye’nin yeni hükümetiyle yakın bir iş birliği içinde çalışmaktayız. Suriye yönetimi tarafından, savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta IŞİD olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye’den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda, Suriye’nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye’nin öncelikli hedefi, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir.”

“SDG, Şam Hükümetiyle Yaptığı Anlaşmaya Uyduğunu Göstermeli”



Öte yandan, SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart tarihinde varılan anlaşma ve olası entegrasyon sürecine ilişkin gelişmelerin de yakından takip edildiği bildirildi.