Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye, İsrail'e açılan davaya ortak oluyor /01 Mayıs 2024 16:26

Türkiye, İsrail'e açılan davaya ortak oluyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Güney Afrika'nın Uluslarası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'in soykırım işlediğine yönelik açtığı davaya Türkiye'nin müdahil olduğunu açıkladı.

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Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Hamas'ın yanıtı beklenirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, toplantıda yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Uluslarası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine yönelik açtığı davaya Türkiye'nin müdahil olduğunu açıkladı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin bir süredir Güney Afrika'yı destekler şekilde davayı desteklemeyi tartıştığını söyledi.

Hukukçular ve akademisyenlerle de görüştüklerini belirten Fidan, son olarak bu yönde bir karar aldıklarını bildirdi.
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Sadece Türkiye'nin değil, uluslararası toplumun da bu davaya müdahil olmasına yönelik yoğun görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Riyad'da düzenen Gazze zirvesine işaret eden Bakan Fidan, şunları ekledi: "Riyad'da yaptığım gibi İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere Arap devletleri ve Filistin'i devlt olarak tanıyan ülekelrle görüşmemizde şunu gördük: Bazı ülkeler (bu davada) tutum alma durumundalar."
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