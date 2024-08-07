Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, İsrail'e açılan soykırım davasına 3 ay sonra müdahillik talebinde bulundu /07 Ağustos 2024 17:00

Türkiye, İsrail'e açılan soykırım davasına 3 ay sonra müdahillik talebinde bulundu

Güney Afrika'nın 29 Aralık 2023’te İsrail'e açtığı soykırım davasına üç ay önce de Türkiye’nin müdahil olacağı duyuruldu. Türkiye, aradan geçen üç ay ve yoğun eleştirilerin ardından, Uluslararası Adalet Divanı'na soykırım davasına müdahillik beyanını sundu.

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Türkiye İsrail'in yargılandığı soykırım davasına resmi olarak müdahil oldu. Lahey Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) başvuru için dosyalar mahkemeye sunuldu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun oturması gereken yer sanık sandalyesidir" dedi.

'SOYKIRIM KASTI 7 EKİM'DEN BERİ VAR'

Yüksel, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin şunları söyledi:

"Öldürme eylemi var. Soykırım kastı 7 Ekim'den itibaren var. İsrailli yetkililerin açıklamalarında 'Kadın, çocuk demeden öldürün" denildi. Güney Afrika'nın belgelerinde de bunlar video olarak gösterildi. İsrail hükümetinin Gazzelileri yok etme kastıyla hareket ettiklerini görüyoruz."

Yüksel ayrıca İsrail'in Gazzelileri güvenli bölge olarak nitelendirilen Refah'a sürüklediklerine işaret ederek, "Orada da insanları acımasızca öldürdüler. Açlıktan ölen çocukların da olduğunu gördük. Bunlar, soykırım suçlarının işlendiğinin kanıtları" ifadelerini kullandı.

ÜÇ AY ÖNCE DUYURDU

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı harekete geçerek, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine 29 Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı.

İspanya dahil birçok ülke, zaman içinde davaya müdahil oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, davaya müdahil olmaya karar verdiklerini duyurmuştu.

Filistin Yönetimi, İrlanda, Belçika, Mısır, Meksika, Kolombiya, Nikaragua, Libya, Maldivler, Şili ve Küba şimdiye kadar davaya müdahil olan ya da müdahil olacağını açıklayan ülkeler arasında.
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