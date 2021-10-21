Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, işsizlik rakamlarında Avrupa üçüncüsü /21 Ekim 2021 18:23

Türkiye, işsizlik rakamlarında Avrupa üçüncüsü

Son açıklanan verilere göre Türkiye’de ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 12,1. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüzde 6,8. İşsizlik sıralamasında İspanya yüzde 14 ve Yunanistan yüzde 13,2 ile Türkiye’nin üstünde yer alıyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ağustosta yüzde 12,1 oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönem bu oran yüzde 13 idi. Türkiye’de işsizlik temmuz ayına göre değişmedi. AB İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) verilerine göre Türkiye işsizlikte Avrupa’nın ilk üç ülkesinden birisi. 27 AB ülkesinin ortalaması ağustosta yüzde 6,8 oldu. Zirvede yüzde 14 ile İspanya var. Yunanistan yüzde 13,2 ile ikinci sırada yer alıyor. Türkiye yüzde 12,1 ile üçüncü sırada.

Euronews'te yer alan habere göre zirvedeki üç ülkeden sonra sıralama şöyle: İtalya (yüzde 9,3), İsveç (yüzde 8,8), Fransa (yüzde 8), Hırvatistan (yüzde 7,6), Litvanya (yüzde 7,2), Finlandiya (yüzde 7,2) ve Letonya (yüzde 7,1).

22 ÜLKE AB ORTALAMASININ ALTINDA 

Eurostat verilerine göre 22 ülkede işsizlik oranı AB ortalamasının altında yer alıyor. Bu kadar ülkenin AB ortalamasının altında yer almasının sebebi zirvedeki üç ülkenin ortalamayı yukarıya çekmesi. Bazı ülkelerdeki işsizlik oranları şöyle: Belçika (yüzde 6,4), Avusturya (yüzde 6,1), Bulgaristan (yüzde 5,6), Romanya (yüzde 5,2) ve İngiltere (yüzde 4,5).
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