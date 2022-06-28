Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalandı

Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında olası bir Rus müdahalesinden çekinen Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak istemesi sonrasındaki süreç devam ediyor.





Türkiye'nin bu iki ülkede teröre verilen destek nedeniyle söz konusu üyelik talebine sıcak bakmamasının ardından ülkeler arasındaki görüşmeler başlamıştı.





Son olarak Madrid'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı ile bir araya gelen ülke liderleri ve NATO Genel Sekreteri arasında bir görüşme yapıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçleri konusunda üçlü memorandum imzalandı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçleri konusunda üçlü memorandum imzalandı.





Bugün Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dörtlü görüşmede bir araya geldi. NATO Zirvesi’nin düzenlendiği İspanya’nın başkenti Madrid’deki IFEMA Fuar Merkezi’ndeki görüşme sonrasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.



Bildiri özetle şöyle:



* Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar.



* Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.



* Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir.



* Finlandiya ve İsveç, Türkiye’nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini hızla işleme koyacak.



* Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklardır.



* Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için davet edilmesine desteğini ifade eder.



* Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır.



* İsveç yeni ve daha etkin bir Terör Suçları Kanunu’nun 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve hükümetin terörle mücadele mevzuatını tahkim edeceğini teyit eder.



* Türkiye, Finlandiya ve İsveç, aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.



* Türkiye, İsveç ve Finlandiya dezenformasyonla mücadele etmeyi ve iç hukuklarının Türkiye’ye karşı şiddeti teşvik eden faaliyetler de dahil olmak üzere terör örgütlerinin yararına veya promosyonu için suistimal edilmesini önlemeyi taahhüt eder.

