Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye İsviçre'nin teklifini prensipte kabul etti /14 Ağustos 2020 23:22

Türkiye İsviçre'nin teklifini prensipte kabul etti

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik sonrasında iki ülke arasında arabuluculuk teklifinde bulunduğu ifade edilen İsviçre'nin bu teklifinin Türkiye tarafından prensipte kabul gördüğü belirtildi.

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Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ve teklifi prensipte kabul ettiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında İsviçre’de Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştü. İki ülke Dışişleri Bakanlarının ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, İsviçre’nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ve teklifi prensipte kabul ettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, İsviçre’nin arabulucu rolü üstlenme teklifini prensipte kabul ettiklerini belirtip “Yunanistan ile gerginlikten yana olmadık. Yunanistan taciz ederse karşılığını alır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) tavrıyla ilgili de “AB, Yunanistan’ı daha fazla teselli etmemeli ve bunun yerine diplomasiyi ve sağduyuyu desteklemeli” diye konuştu.

Fransa, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji arama çalışmalarına karşı bölgedeki askeri varlığını geçici olarak artıracağını söylemiş ve Perşembe günü bölgeye iki savaş uçağı ve bir firkateyn konuşlandırmıştı.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa’yı eleştirip “Fransa’nın özellikle gerginliği artıracak adımlardan kaçınması lazım. Böyle kabadayılıklarla bir yere varamazlar. Bu tür adımların da Türkiye üzerinde bir etkisinin olmayacağını söylemek isterim” dedi.
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