Türkiye-İtalya maçının 4. hakemi bakın kim oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası yarın A Milli Takımımızın İtalya karşısında vereceği sınavla başlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22:00'de oynanacak maçın hakemleri belli oldu.





Hollandalı Danny Makkelie’nin yöneteceği karşılaşmada yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Kevin Blom olacak.





Maçın dördüncü hakemliğini ise Stephanie Frappart üstlenecek. UEFA’nın son dönemdeki gözdelerinden olan Fransız hakem böylece bir ilke imza atacak.





FRAPPART TÜRKİYE MAÇIYLA TARİHE GEÇECEK





Kadın hakemler arasında dünyanın 1 numarası olan Stephanie Frappart, İtalya-Türkiye maçı ile Avrupa Futbol Şampiyonaları’nda görev yapan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.





İSTANBUL'DAKİ SÜPER KUPA FİNALİNİ YÖNETTİ





Frappart ilk olarak 28 Nisan 2019'da ülkesinde Amiens ile Strasbourg arasındaki Ligue karşılaşmasını yöneterek dikkat çekti. Fransız hakemi 2 Ağustos 2019'da İstanbul’da oynanan Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa final maçı ise dünya çapında üne taşıdı. Frappart bu karşılaşmayı yöneterek, büyük bir Avrupa kupası final maçında görev alan ilk kadın hakem oldu.