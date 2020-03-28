Türkiye, İtalya olma yolunda!





Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 7 bin 641 test yapıldı, 1.704 yeni vak'a tespit edildi. 16 kişi hayatını kaybederken, salgında toplam can kaybı 108'e yükseldi. Vak'a sayısı ise 7 bin 402'ye çıktı.





Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün akabinde toplam vak'a ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:



11 Mart: 1 vak'a 13 Mart: 5 vak'a 14 Mart: 6 vak'a 15 Mart: 18 vak'a 16 Mart: 47 vak'a 17 Mart: 98 vak'a, 1 ölü 18 Mart: 191 vak'a, 2 ölü 19 Mart: 359 vak'a, 4 ölü 20 Mart: 670 vak'a, 9 ölü 21 Mart: 947 vak'a, 21 ölü 22 Mart: 1.236 vak'a, 30 ölü 23 Mart: 1.529 vak'a, 37 ölü 24 Mart: 1.872 vak'a, 44 ölü 25 Mart: 2 bin 433 vak'a, 59 ölü 26 Mart: 3 bin 629 vak'a; 75 ölü 27 Mart: 5 bin 698 vak'a; 92 ölü 28 Mart: 7 bin 402 vak'a; 108 ölü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Mart Cumartesi yerel saatle 19:00 itibarıyla Koronavirüs salgınına dair bilgileri açıkladı.