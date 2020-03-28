Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, İtalya olma yolunda! /28 Mart 2020 20:14

Türkiye, İtalya olma yolunda!

Türkiye'de Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e, toplam vak'a sayısı 7 bin 402'ye yükseldi! Buna göre ilk vak'anın tespit edildiği günden 17'inci güne kadar olan vak'a sayısında Türkiye, İtalya'yı (3 bin 89 vak'a) geride bıraktı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Mart Cumartesi yerel saatle 19:00 itibarıyla Koronavirüs salgınına dair bilgileri açıkladı.

Buna göre son 24 saatte Türkiye'de 7 bin 641 test yapıldı, 1.704 yeni vak'a tespit edildi. 16 kişi hayatını kaybederken, salgında toplam can kaybı 108'e yükseldi. Vak'a sayısı ise 7 bin 402'ye çıktı.

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün akabinde toplam vak'a ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vak'a
13 Mart: 5 vak'a
14 Mart: 6 vak'a
15 Mart: 18 vak'a
16 Mart: 47 vak'a
17 Mart: 98 vak'a, 1 ölü
18 Mart: 191 vak'a, 2 ölü
19 Mart: 359 vak'a, 4 ölü
20 Mart: 670 vak'a, 9 ölü
21 Mart: 947 vak'a, 21 ölü
22 Mart: 1.236 vak'a, 30 ölü
23 Mart: 1.529 vak'a, 37 ölü
24 Mart: 1.872 vak'a, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 vak'a, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vak'a; 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vak'a; 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vak'a; 108 ölü
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