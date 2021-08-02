Türkiye, İtalya ve Yunanistan’ı daha zor günler bekliyor

Aşırı sıcakların etkisinde olan Türkiye ve Yunanistan’da önümüzdeki günlerde havanın 40 derecenin üzerinde seyredeceği bildiriliyor. İtalya’nın Sicilya adası aşırı sıcaklık ve kuraklığa teslim.





YANGIN BÖLGELERİNDE SICAKLIK VE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Türkiye’de orman yangınlarının sürdüğü Antalya ve Muğla’da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde kalmaya devam edeceği, tatil beldesi Bodrum’da da rüzgarın saatte 30 km. hızla eseceği tahmin ediliyor.





Bölgede etkili olan rüzgar günlerdir süren yangınların söndürülmesi çalışmalarını da zorlaştırıyor.





YUNANİSTAN’DA AŞIRI SICAKLAR 1 HAFTA DAHA DEVAM EDECEK

Aşırı sıcakların etkisini sürdürdüğü Yunanistan’da hava durumunda gelecek haftaya kadar değişiklik beklenmiyor. Yunanistan Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, sıcaklığın gelecek haftaya kadar 44 derece dolayında seyretmesinin beklendiği açıklandı.





Aşırı sıcakların insanlar kadar enerji sistemlerini de olumsuz etkilemesi beklendiğinden farklı alanlarda görevli teknik ekiplerin alarma geçirildiği bildirildi.





Devam eden aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle sivil savunma da yeni yangınlar çıkması tehlikesine dikkat çekti. Dün Mora Yarımadası’nda çıkan büyük yangının, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin yoğun müdahaleleri üzerine güçlükle kontrol altına alındığı bildirildi.





YENİ BİR SICAKLIK REKORU KIRILMASINDAN KORKULUYOR





Yunanistan’da meteorologlar, yaşanan aşırı sıcakların 1987’de görülene benzediğini, o zaman da günlerce 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklar yüzünden ülkede yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Meteorologlar önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen aşırı sıcakların 1977’deki rekora yaklaşmasından endişeli. 1977’de Atina’nın batısında bulunan Elefsina’da 48 derece sıcaklık ölçülmüş, bu da şimdiye kadar Avrupa’da kayıt altına alınan en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçmişti.





İTALYA DA SICAKLIK VE KURAKLIĞA TESLİM

İtalya’da ise yangınların en etkili olduğu tatil bölgesi Sicilya’nın doğusundaki Katanya’da yangının yoğun hasara neden olduğu, Başbakan Mario Draghi’nin bölgeye başka yerlerden yeni itfaiye ekiplerinin gönderilmesine ilişkin bir kararnameyi dün imzaladığı bildirildi.





Yangınların devam ettiği Sicilya için ise orta seviyede alarm derecesinin geçerli olacağı haber verildi. Bölgede hava sıcaklığı son günlerde 40 derecenin üzerinde seyrediyordu. Aşırı sıcaklar, kuraklık ve rüzgar nedeniyle bölgede çok sayıda noktada yangın çıkmış ve hızla yayılmış, özellikle turizm bölgesi olan Sardunya Adası’daki yangınların büyük hasara neden olduğu bildirilmişti.