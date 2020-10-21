Türkiye ithal ettiği buğdayı yurtdışına hibe edecek

Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar Resmi Gazete’nin 21 Ekim 2020 tarihli sayısında yayımlandı. Hibeyle ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü görevlendirildi.





TMO’nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohutu ise Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) yapacağı bildirim üzerine, Türk Kızılayı ve AFAD dağıtacak. Cumhurbaşkanlığı Kararında nakliye ve dağıtımın bu iki kurum tarafından gerçekleştirileceği, masrafların ise AFAD’ın ilgili ödeneklerinden karşılanacağı kaydedildi.





100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilecek.





Türkiye yıllardır milyonlarca ton buğday ithal ediyor. Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden ithalat yaparken bir yandan hibe buğday yardımı yapması dikkati çekiyor.