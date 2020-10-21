Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ithal ettiği buğdayı yurtdışına hibe edecek /21 Ekim 2020 13:06

Türkiye ithal ettiği buğdayı yurtdışına hibe edecek

Türkiye, Suriye’de yaşayanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bina tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edeceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Tayyip Erdoğan tarafından alınan karar Resmi Gazete’nin 21 Ekim 2020 tarihli sayısında yayımlandı. Hibeyle ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü görevlendirildi.

TMO’nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohutu ise Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) yapacağı bildirim üzerine, Türk Kızılayı ve AFAD dağıtacak. Cumhurbaşkanlığı Kararında nakliye ve dağıtımın bu iki kurum tarafından gerçekleştirileceği, masrafların ise AFAD’ın ilgili ödeneklerinden karşılanacağı kaydedildi.

100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilecek.

Türkiye yıllardır milyonlarca ton buğday ithal ediyor. Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden ithalat yaparken bir yandan hibe buğday yardımı yapması dikkati çekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye ithal ettiği buğdayı yurtdışına hibe edecek Sonraki Haber >>

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:39