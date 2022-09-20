Türkiye İthalat ile gelen Yurtdışı üretici enflasyonunda yeni rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin yurtdışı üretici fiyat endeksini (YD-ÜFE) açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 118,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,82 arttı.





Enerjideki artış yüzde 244,92

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 116,48, imalatta yüzde 118,98 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri, ara malında yüzde 130,78, dayanıklı tüketim malında yüzde 102,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 104,51, enerjide yüzde 244,92, sermaye malında yüzde 107,74 artış olarak gerçekleşti.





Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,16, imalatta yüzde 2,65 artış olarak gerçekleşti.





Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 2,68 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,11 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,04 artış, enerjide yüzde 8,36 azalış, sermaye malında yüzde 3,66 artış olarak gerçekleşti.