Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vak'a sayısında 36'ncı, can kaybı sayısında 37'nci sırada yer alıyor.





Mutlak rakamlarda ise Türkiye, dünyada vak'a sayısında 8'inci, can kaybı sayısında 12'nci sırada bulunuyor.





Türkiye 17 Nisan'da mutlak değerlerle yapılan sıralamada vak'a sayısında 9'uncu, ölüm sayısında ise 12'nci sıradaydı.





NÜFUSA ORANLA KAÇ VAK'A VAR?





Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs teşhisi konanların ve virüs sebebiyle ölenlerin sayıları veriliyor.





Sitedeki verilerle nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri takip edilebiliyor.





Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikro devletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vak'a sayısında 1'inci sırada. San Marino'yu, Vatikan, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, Cebelitarık, Faroe Adaları, İspanya, Falkland Adaları, İsviçre, Man Adası ve İtalya takip ediyor.





SAN MARİNO İLK SIRADA





Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1'inci sırada San Marino yer alıyor.





San Marino'yu; Vatikan, Andorra, İspanya, Belçika, İtalya, Fransa, Sint Maarten, Birleşik Krallık, Hollanda, İsviçre ve Lüksemburg takip ediyor.





83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 82 bin 329 vak'a ile dünyada 36'ncı; 1.890 ölüm ile 37'nci sırada bulunuyor.





Sadece teşhis ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vak'a sayısında 8'inci, ölüm sayısında da 12'nci sırada.





VAK'A SAYILARINDAKİ MUTLAK SAYI SIRALAMASINDA İLK 15:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)



İspanya

İtalya

Fransa

Almanya

Birleşik Krallık

Çin

Türkiye

İran

Belçika

Rusya

Brezilya

Kanada

Hollanda

İsviçre





ÖLÜM SAYILARINDAKİ MUTLAK SAYI SIRALAMASINDA İLK 15 ÜLKE:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

İtalya

İspanya

Fransa

Birleşik Krallık

Belçika

İran

Çin

Almanya

Hollanda

Brezilya

Türkiye

İsveç

Kanada

İsviçre