Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan’a yenildi /03 Eylül 2021 20:40

Türkiye Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan’a yenildi

Türkiye Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.Karşılaşmayı ev sahibi Sırbistan 3-1 kazandı. Belgrad'da yapılan mücadeleye Türkiye iyi başlarken, 42 dakika süren ilk seti 34-32 kazandı.

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Türkiye, 33 dakika süren ikinci seti ise 26-28 kaybederken, daha sonra 25-23 ve 25-13'lük skorlarla sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Yarı final ile final müsabakalarına, Sırbistan ev sahipliği yapacak.

Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti. 
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