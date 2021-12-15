Türkiye, 'kanunsuzluk'ta Afrika ülkeleri ile yarışıyor!









Türkiye ekonomik refah ortamının temel şartlarından biri olan vatandaşın kanun ve düzene güveninde, Tanzanya, El Salvador gibi ülkelerle aynı ligde yer aldı. “Geceleri sokakta yalnız yürürken korkar mısınız” gibi soruların sorulduğu global Kanun ve Düzen Araştırması 2021 sonuçları açıklandı. ABD merkezli araştırma şirketi Gallup'un 115 ülkede toplam 120 bin kişi ile görüşerek yaptığı araştırmada Türkiye'nin puanı 79'a geriledi. Bu puan geçen yıl 81 idi. Türkiye gibi 79 puan alan 3 ülke daha var: El Salvador, Tanzanya, Kırgızistan.Araştırmada katılımcılara, “Yaşadığınız şehirdeki yerel polise ne kadar güveniyorsunuz, geceleri sokakta yürürken kendinizi güvende hissediyor musunuz, Son 12 ayda sizin ya da aile bireyleriniz bir hırsızlık olayı yaşadı mı, herhangi bir saldırı ile karşılaştınız mı” gibi sorular soruluyor. Endekste en yüksek puan 94 ile Norveç'in. En alttaki iki ülke ise 53 puanla Gabon ve Venezuela. Kanun ve Düzen Ligi gibi araştırmalarda ülkelerin ulaştığı endeks puanı, yabancı yatırım çekebilme gücü açısından da önemli bir veri olarak kabul ediliyor.Global olarak dünyada insanların kendilerini ne kadar güvende hissettiğini gösteren endeks (Global Law end Order Index) 82 olarak açıklandı. Türkiye böylece 2021 raporunda global ortalamanın da altına düşmüş oldu. Gallup bu yıl endeksi hazırlarken iç karışıklıklar nedeniyle Afganistan'ı araştırmaya dahil etmeme kararı aldı. Global olarak neredeyse 10 kişiden 7'si (%71) geceleri sokakta yürürken güvende hissettiğini belirtiyor. Bu oranda çok küçük de olsa bir artış var. 8 kişiden 1'i (%13) kendisinin ya da ailesinden birinin parasının ya da bir malının geçen 12 ayda çalındığını belirtirken, tacize uğradığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 6 olarak çıkmış. Bu oranlar son birkaç yıldır önemli bir değişim göstermedi.