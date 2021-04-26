Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye kapanırken Fransa açılıyor /26 Nisan 2021 21:48

Türkiye kapanırken Fransa açılıyor

Türkiye'de kısmi kapanma sonrasında yeni tedbirler açıklanırken Fransa'da ise salgınının kontrol altına alınma derecesine bağlı olarak restoranların mayıs ayı itibarı ile kademeli bir şekilde ve bölgesel bazda yeniden açılacağı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklandı.

SHABER3.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19 salgınının kontrol altına alınma derecesine bağlı olarak restoranların mayıs ayı itibarı ile kademeli bir şekilde ve bölgesel bazda yeniden açılacağını açıkladı.

Fransa’da Koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris yakınlarında olan Melun şehrindeki bir okulu ziyareti sırasında Covid-19 salgınına ilişkin açıklama yaptı. Macron, salgının kontrol altına alınma derecesine bağlı olarak ekim ayından bu yana kapalı olan restoranlarının kademeli bir şekilde ve bölgesel bazda yeniden açılacağını ifade etti. Açılışın aşamalı yapılacağını kaydeden Macron, "3 Mayıs aşaması, mayıs ortası aşaması, sanırım haziran başı aşaması ve ardından haziran ortası aşaması olacak" dedi.

Mayıs ortalarında restoranların açık alanları açılacak

Macron, mayıs ayı ortalarında restoranların açık teraslarının ülke çapında yeniden açılmasına izin verileceğini ifade etti. Kapalı mekanların tamamen yeniden açılmasının ülkedeki sağlık durumuna bağlı olacağını belirten Macron, "Virüsün hala çok dolaştığı bölgelerde restoranları mayıs sonu veya haziran ayında yeniden açamayacağımızı düşünüyorum. Dolaşımın çok düştüğü başka yerlerde kademeli bir yaklaşım izleyeceğiz. Restoranlar için kapalı alanlarda yemek yerken enfeksiyon oranlarının daha yüksek olduğunu biliyoruz" dedi.

Fransa’da Covid-19 mücadelesi kapsamında vatandaşların evlerinden 10 km fazla uzaklaşma yasağının 3 Mayıs’ta sona ermesi beklenirken, ülke genelinde 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek. Fransa’da toplam vaka sayısı 5 milyon 498 bin 44’e, toplam can kaybı ise 102 bin 858’e ulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye kapanırken Fransa açılıyor Sonraki Haber >>

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:50:30