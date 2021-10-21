Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye 'kara para aklama' nedeniyle gri listeye alındı /21 Ekim 2021 19:58

Türkiye 'kara para aklama' nedeniyle gri listeye alındı

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele yaklaşımındaki eksiklerinden dolayı, Türkiye'yi Mali ve Ürdün ile birlikte gri listeye aldı.

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Türkiye kara para aklamadan ve terörizmi finanse etmekten yarın ‘gri listeye’ alınabilir. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), yarın Paris’te yapacağı toplantıda kararın açıklanması bekleniyor.

Financial Times’a konuşan ismini vermek istemeyen yetkililer, kararın yarın çıkmasının muhtemel olduğunu söyledi. Kararın çıkması durumunda dolar kurunun daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Öte yandan söz konusu karar, ülkeye yapılacak yabancı yatırımları da olumsuz etkileyebilir.

IMF’nin çalışmasına göre FATF’in bir ülkeyi gri listeye almasının o ülkenin ekonomisinde önemli ölçüde olumsuz etki yaptığı ortaya konulmuştu. FATF’in gri listesinde Arnavutluk, Suriye, Sudan, Yemen, Fas gibi 22 ülke bulunuyor.

Gri liste ne anlama geliyor?

FATF’in kendi sitesindeki tanıma göre, gri liste aslında kapsadığı ülkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını öngörüyor. FATF, gri listeye alınan bir ülkenin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhütünde bulunduğunu belirtiyor.
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