Türkiye karbon salınımında dünyada bakın kaçıncı sırada

Küresel Karbon Bütçesi 2019 raporuna göre iklim değişikliğini tetikleyen karbon salınımında dünyada 15’inci sırada olan Türkiye, 2018’de 430 milyon ton karbon salınımı gerçekleştirdi.





Çin ve ABD zirveyi bırakmıyor





Independent Türkçe'de yer alan habere göre Türkiye’de kişi başına karbon salınımı ise 5.2 ton oldu. Bu oran ABD’de 16.6 ton, Avrupa Birliği’nde 6.7 ton, Çin’de 7 ton olarak gerçekleşti.





Türkiye’nin 2018’de toplam karbon salınımı ise 430 milyon ton oldu. Bu alanda zirvede bulunan Çin’in karbon salınım miktarı 10.1 milyar ton olarak kaydedildi.













Rapora göre küresel sera gazı emisyonlarının 2018’de olduğu gibi 2019 yılında artmaya devam etti.





ömür kullanımında dünya genelinde bir düşüş olmasına rağmen özellikle petrol kullanımına bağlı olarak emisyonlar 2019’da yüzde 0.6 artış gösterdi.





Fransa’nın başkentinde yapılan Paris Anlaşması’nın sıcaklık artışını 1.5 derecede tutma hedefi için emisyon artışının hızlı bir şekilde sıfıra düşürülmesi gerekiyor.





İklim Zirvesi sonrası





Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda eylül ayında düzenlenen İklim Zirvesi’nde birçok lider, iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için çalışma yapılmasının gerekliliğini vurgulamıştı.





Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karbon salınımını azaltmak için 2030’a kadar yeni binaların, 2050’ye kadar ise mevcut binaların sıfır karbon hale getirilmesi amacıyla yol haritası düzenleneceğini açıklamıştı.