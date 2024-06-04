Türkiye karşıtı ABD'li siyasetçiden U-dönüşü

Menendez, "Bu büyük eyaletin halkı, Washington'da sonuç almak için dişe diş mücadele etme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip bir lideri hak ediyor ve bunu bağımsız bir Demokrat olarak yapmaya devam etmek niyetindeyim" diye ekledi.







Hakkındaki rüşvet suçlaması sebebiyle başlatılan soruşturmada evinden çıkan altınların eşi Nadine Menendez'in annesinden kaldığını iddia eden ve nakit para ve ücretsiz tatiller sebebiyle zor günler yaşayan ABD'li senatör Bob Menendez, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalmış ve siyaseti bırakacağının sinyalini vermişti.Fakat dün Menendez, resmi başvurusunu yaparak New Jersey adına bağımsız aday olmaya karar verdi. Menendez açıklamasını Facebook üzerinden yaptı ve "Bugün, yeniden seçilmek için gereken imza eşiğinin çok üzerinde bir sayı ile başvuru yaptım” diye yazdı.Siyasi pozisyonunu kullanarak Katar lehine çıkar sağlamakla da suçlanan Menendez görev süresince sık sık Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunuyordu.Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyordu. ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelen Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.