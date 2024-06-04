Türkiye karşıtı ABD'li siyasetçiden U-dönüşü

Fakat dün Menendez, resmi başvurusunu yaparak New Jersey adına bağımsız aday olmaya karar verdi. Menendez açıklamasını Facebook üzerinden yaptı ve "Bugün, yeniden seçilmek için gereken imza eşiğinin çok üzerinde bir sayı ile başvuru yaptım” diye yazdı.
Menendez, "Bu büyük eyaletin halkı, Washington'da sonuç almak için dişe diş mücadele etme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip bir lideri hak ediyor ve bunu bağımsız bir Demokrat olarak yapmaya devam etmek niyetindeyim" diye ekledi.
TÜRKİYE KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYORDU
Siyasi pozisyonunu kullanarak Katar lehine çıkar sağlamakla da suçlanan Menendez görev süresince sık sık Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunuyordu.
Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyordu. ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelen Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.