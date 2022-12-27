Türkiye kendi hukukuna uymuyor

Tutuklamanın hukuki açıdan yetki kaspı yapıldığını belirten Beştaş, “Her zaman yapıldığı gibi hukuk işletilmedi, yasa dinlenmedi, hiç bir mevzuat hükmüne uyulmadı, bir partinin, hangi parti olursa olsun, Genel merkezi, il örgütleri, bir ilin savcılığının kararıyla, böyle keyfi bir kararıyla basılamaz. Yargıtay’ın yetkisini gaspettiler, Yargıtaydan çıt çıkmıyor, Yargıtay’da AKP be MHP’nin emrinde çalışıyorlar. Sadece bir silah olarak kullanılıyorlar. Yargı yargı olalı, yasa yasa olalı hiç bir zaman, Türkiye tarihinin hiç bir döneminde bu kadar ayaklar altına alınmadı” dedi.