Samanyolu Haber /Politika / Türkiye kendi hukukuna uymuyor /27 Aralık 2022 17:32

Türkiye kendi hukukuna uymuyor

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş DBP Genel Başkanının tutuklanması sebebiyle bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye kendi hukuğuna uymuyor

Tutuklamanın hukuki açıdan yetki kaspı yapıldığını belirten Beştaş, “Her zaman yapıldığı gibi hukuk işletilmedi, yasa dinlenmedi, hiç bir mevzuat hükmüne uyulmadı, bir partinin, hangi parti olursa olsun, Genel merkezi, il örgütleri, bir ilin savcılığının kararıyla, böyle keyfi bir kararıyla basılamaz. Yargıtay’ın yetkisini gaspettiler, Yargıtaydan çıt çıkmıyor, Yargıtay’da AKP be MHP’nin emrinde çalışıyorlar. Sadece bir silah olarak kullanılıyorlar. Yargı yargı olalı, yasa yasa olalı hiç bir zaman, Türkiye tarihinin hiç bir döneminde bu kadar ayaklar altına alınmadı” dedi.
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Türkiye kendi hukuğuna uymuyor

Türkiye kendi hukuğuna uymuyor

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