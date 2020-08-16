Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Kıbrıs karasularında yeni Navtex ilan etti /16 Ağustos 2020 15:50

Türkiye Kıbrıs karasularında yeni Navtex ilan etti

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs adasının açıklarında yürüteceği çalışmalar için yeni bir Navtex ilan etti. Buna tepki gösteren Kıbrıs Cumhuriyeti ise bir 'karşı-Navtex' yayınlayarak Yavuz'ın faaliyetlerini 'yetkisiz ve geçersiz' olarak niteledi.

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Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için yeni Navtex ilan etti. Geminin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceği açıklandı.

18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için ilan edilen yeni duyuruda, Yavuz gemisinin Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın güneybatısında çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Navtex duyurusunda, “Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur” denildi.

KIBRIS CUMHURİYETİ’NDEN KARŞI NAVTEX

Kıbrıs Cumhuriyeti’yse Türkiye’nin Yavuz için Navtex ilanına karşı bu sabah Navtex yayımladı. Larnaka’daki Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin duyurusunda, Türkiye’nin yeni Navtex’i ‘yetkisiz ve geçersiz’ olarak nitelendi; Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin ‘yasa dışı olduğu’ belirtildi.
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