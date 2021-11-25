Türkiye kimliklerinde yeni dönem

Bakan Süleyman Soylu "e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" diye konuştu. Daha önce de ehliyetler yeni kimliklere yüklenmeye başlanmıştı.







E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.





50 milyonu aşan kullanıcıya hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek.





TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.