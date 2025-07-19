Türkiye kınadı ama yaptırımlara katılmadı

Türkiye, Lahey Grubu’nun İsrail’e yönelik önlem paketine imza atmadı: Ankara'nın Gazze tepkisi sözde kaldı

Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) savaş suçları nedeniyle yargılanan İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken, Washington yönetiminin tepkisinden çekinen Ankara’nın Tel Aviv’e “sadece sözde kalan” eleştirileri tartışma konusu oldu.





Güney Afrika Cumhuriyeti’nin, Filistin’deki katliamları nedeniyle İsrail’e karşı Aralık 2023’te açtığı UAD’de soykırım davası sonrası Tel Aviv’e uluslararası baskı arayışına giren sekiz ülkenin oluşturduğu Lahey Grubu, 15-16 Temmuz’da Kolombiya’nın başkenti Bogota’da toplandı. Lahey Grubu Acil Durum Konferansı, 30 ülkeyi bir araya getirerek İsrail’e yönelik tepkilerin somutlaştırılmasını amaçladı. Çin, İspanya, Portekiz ve Katar’dan katılımcıların da yer aldığı konferansta Türkiye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü tarafından temsil edildi.





DIŞİŞLERİ YANITSIZ BIRAKTI





Toplantıda Kolombiya, Küba, Endonezya, Irak, Libya, Malezya, Nikaragua ve Güney Afrika dahil 12 ülke, “İsrail’e yönelik cezasızlık dönemini sona erdirmek” için altı maddelik önlem paketi duyurdu. Bu ortak önlemlere Türkiye’nin imza atmaması ise dikkat çekti.





Dışişleri Bakanlığı Cumhuriyet’in konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi.





‘TRUMP’TAN ÇEKİNİYORLAR’





CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, Cumhuriyet’e yaptığı değerledirmede, Türkiye’nin toplantıya bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek “Ancak gönül isterdi ki uluslararası alanda İsrail’e bu konuda daha yoğun baskı yapılsın” dedi. “Türkiye’nin bu önlemlere katılmaması şaşırtmadı” ifadelerini kullanan Uzgel, “Gazze’de Filistin katliamının başlamasından bu yana AKP hükümeti tepkisini yalnızca söz seviyesinde tutmuş, İsrail’e silah yapımında da kullanılan malzeme ihracatına kamuoyu tepkisi oluşuncaya kadar devam etmişti. İsrail’e zarar verecek hiçbir girişim ve eylemde bulunmadı” diye konuştu.





İktidara “Yalnızca Gazze konusunda da değil, bölgemizdeki birçok gelişmede AKP hükümetinin ya sesi çıkmamakta ya da bir şey yapıyormuş havası yaratan cılız tepkiler vermekte” eleştirisini getiren Uzgel şöyle devam etti: “Erdoğan, Trump ile görüşmek ve Beyaz Saray’a davet edilmek istiyor. İsrail ile arası bozulursa ve sert önlemlere katılırsa bu Trump’ın tepkisini çekebilir. Şu an dış politikada Trump’ın desteğine ihtiyaç duyuyor.”





TAAHHÜT EDİLEN 6 ÖNLEM





1- İsrail’e silah, mühimmat, askeri yakıt tedarikini önlemek,





2- İsrail’e silah taşıdığından kuşkulanılan gemilerin herhangi bir limanda transit geçişini, yanaşmasını ve bakımını önlemek,





3- Ülkenin bayrağının İsrail’e askeri malzeme taşıyan gemilerde kullanılmasını önlemek,





4- İsrail’in Filistin’deki işgalini destek olunmasına tüm kamu sözleşmelerinin gözden geçirilmesini sağlamak,





5- Tüm mağdurlara adalet sağlamak, gelecekteki suçları önlemek, hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla soruşturma ve kovuşturmalar yoluyla yükümlülüklerini yerine getirmek,





6- İşgal altındaki Filistin'de işlenen uluslararası suçların mağdurlarına adalet için ulusal yargı sistemlerinde uygulanabilir olduğu ölçüde evrensel yargı yetkisini desteklemek.