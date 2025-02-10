Türkiye, Kırgızistan ile de ortak silah üretecek

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA Türkiye, Kırgızistan ile savunma alanında önemli bir iş birliğine imza atıyor. İki ülke, askeri ürünlerin ortak üretimini ve bu ürünlerin üçüncü ülkelere ihracatını öngören bir anlaşma kapsamında iş birliğini genişletmeye hazırlanıyor.



Benzer bir askeri anlaşmanın daha önce Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanmış olması, uzmanlar tarafından Türkiye’nin Orta Asya’daki askeri etkisini artırabileceği şeklinde yorumlanıyor. Özellikle Türkiye’nin, bölgedeki ulaşım yollarının güvenliğini sağlama gerekçesiyle askeri varlığını genişletebileceği belirtiliyor.



Kırgızistan savunma sanayi güçlenecek



Kırgızistan Parlamentosu, bu anlaşmanın onaylanmasını öngören yasa tasarısını gündemine aldı. Kırgızistan Savunma Bakanlığı, bu anlaşmanın ülkenin savunma sanayisini güçlendirmeyi amaçladığını vurguluyor.



Kırgız hükümeti de aynı şekilde anlaşmanın ülkenin savunma kapasitesini artıracağını ve savunma sanayisini geliştireceğini belirtiyor. Projelerin finansmanı, her iki ülkenin ulusal mevzuatına uygun şekilde ortaklaşa sağlanacak. Bu iş birliği, Türkiye ile Kırgızistan’ın askeri alanda daha derin bir ortaklık kurma hedefinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.



Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kasım 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin “kapsamlı stratejik ortaklık” seviyesine ulaştığını belirtti. Ziyaret kapsamında savunma alanındaki iş birliğini güçlendiren bir dizi anlaşma imzalanmıştı.



Kırgızistan Parlamentosu’nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, anlaşma çok yönlü bir askeri iş birliğini öngörüyor. Bu kapsamda, doğrudan silah tedariki, ortak üretim ve savunma sanayisine yönelik çeşitli ürün ve hizmetlerin üçüncü ülkelere ihracatı gibi konular yer alıyor. Ayrıca, teknik bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları, teknoloji transferi, askeri eğitim ve belge paylaşımı gibi alanlarda da iş birliği yapılacak.



Kazakistan ile Benzer Anlaşma ve Bölgesel Etkiler



Ocak 2025’te Türkiye ile Kazakistan arasında da benzer bir askeri iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Kazakistan Savunma Bakanlığı’na bağlı Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Albay Olcas Husainov ve Türkiye’den Tuğgeneral Erdoğan Çatal tarafından imzalanan bu anlaşma, Kazakistan’ın savunma sanayisini geliştirme ve askeri iş birliğini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.



Uzmanlara göre, ilerleyen dönemde Türkiye ile Özbekistan arasında da benzer bir savunma iş birliği anlaşması yapılabilir. Ancak, resmi olarak askeri ittifaklara katılmayan ve topraklarında yabancı askeri üs bulundurmayı reddeden Özbekistan’ın, bu iş birliğini farklı bir formatta gerçekleştirmesi bekleniyor.



Türkiye’nin Orta Asya’da askeri ve stratejik etkisini artırmaya yönelik attığı adımlar, bölgedeki dinamikleri değiştirebilir. Ankara’nın Orta Asya’daki Türk devletleriyle geliştirdiği savunma iş birlikleri, hem ekonomik hem de askeri açıdan uzun vadeli sonuçlar doğurabilir.