Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye kökenli çete, İspanya’da 3 ton kokainle yakalandı /17 Ekim 2021 16:31

Türkiye kökenli çete, İspanya’da 3 ton kokainle yakalandı

İspanya’da 3 ton kokain ile yakalanan çete üyelerinin Hollanda vatandaşlığına sahip Türkiye kökenli kişiler olduğu belirlendi.

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Türkiye kökenli Hollandalılar’ın ağırlıkta olduğu ve yelkenli teknelerle Latin Amerika ülkelerinden Avrupa’ya kokain kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir çete, İspanya polisi tarafından çökertildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Karayipler’den yola çıkan ve Atlantik Okyanusu üzerinden İspanya’nın Costa del Sol sahiline gelen lüks yelkenlide 3 ton kokain ele geçirildi.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, İspanya polisine bağlı özel timler, Azor adalarının yaklaşık 900 kilometre kuzeyinde açık denizde “Goldwasser” adlı yelkenliye operasyon düzenledi.

Kolombiya, İngiltere ve Hollanda narkotik birimlerinin de desteklediği operasyon, 9 metreden fazla dalga yüksekliğine neden olan Sam Kasırgası sırasında gerçekleştirildi.

Yelkenlide yapılan aramada, büyük paketler içinde yaklaşık 2,5 ton kokain ele geçirildi. İspanya’nın kuzey batısındaki Vigo’ya çekilen teknede yapılan detaylı aramada 500 kilo kokain daha bulundu.

Toplam 3 tonluk uyuşturucu, İspanya polisinin şu ana kadar ele geçirdiği en yüksek miktarlardan biri oldu.

Polis, eş zamanlı olarak yelkenli ile bağlantılı kişilerin evlerine baskın düzenledi. Çeşitli silahlar ve yaklaşık 35 bin euro nakit paranın ele geçirildiği baskında, Malaga yakınlarında 60 yaşındaki çete lideri de gözaltına alındı.

İspanya basını, gözaltına alınan Hollanda vatandaşlarının, Türkiye kökenli olduğunu duyurdu. Çetede, bir İsveç vatandaşı ile ABD ve Latin Amerika uyruklu kişilerin de bulunduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında en az 5 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

İspanya medyasına göre, “Midas-Ballestrinque’ adlı operasyon 2019 yılı sonunda başladı. İspanya Polisi, daha önce deniz yoluyla kokain taşıdığından şüphelenilen kişileri araştırmak için istihbarat çalışması yaptı.

Polis, İspanya anakarasının en güney ucu olan Costa del Sol ile Cebelitarık arasında seyreden yelkenli tekneler üzerine yoğunlaştı.

Uyuşturucu çetesinin başlangıçta başka bir gemiyle yola çıkmak istediği ancak yaşanan arıza nedeniyle son anda “Goldwasser” adlı yelkenli yatı satın aldığı belirlendi.

Mayıs ayı sonlarında İspanya’da, Avrupa’nın eroin ticareti konusunda en büyük suç örgütlerinden birine liderlik ettiği belirtilen Türkiye kökenli bir Hollanda vatandaşı daha yakalanmıştı.

Hollanda’da yayımlanan AD gazetesine göre, İspanya’nın Costa del sol sahilleri, sadece turistler için değil, Hollandalı suçluların da en fazla rağbet ettiği bölgelerden biri. Son 5 ay içinde 3 farklı Hollandalı suçlu, bu bölgede İspanya polisi tarafından tutuklandı.
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