Türkiye Koranavirüs salgınında dünyada kaçıncı?

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 48’inci, can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, can kaybı sayısında 12’inci sırada bulunuyor.





T24'ten Gözde Yel'in haberine göre çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometer'da paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.





Küresel verilere göre İtalya’da özel konumlu bir devlet statüsü bulunan ve Katolik dünyasının ruhani merkezi olan Vatikan, vaka ve ölüm sayısında 1. sırada görünüyor. Vatikan’ı; San Marino, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, Faroe Adaları, Cebelitarık, İspanya, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn ve Monako izliyor.





83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında vaka sayısında dünyada 48’inci, ölüm sayısında 42'nnci sırada bulunuyor.





Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 12'nci durumda görünüyor.





Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:





1-ABD

2-İspanya

3-İtalya

4-Fransa

5-Almanya

6-Çin

7-İran

8-Birleşik Krallık

9-Türkiye

10-İsviçre

11-Belçika

12-Hollanda

13-Kanada

14-Avusturya

15-Brezilya





Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:





1-İtalya

2-İspanya

3-ABD

4-Fransa

5-Birleşik Krallık

6-İran

7-Çin

8-Hollanda

9-Belçika

10*Almanya

11-İsviçre

12-Türkiye

13-İsveç

14-Brezilya

15-Kanada