Türkiye Koranavirüs salgınında dünyada kaçıncı?

Türkiye, Koronavirüs salgınında nüfusuna oranla yapılan sıralamada dünyada vaka sayısında 48’inci, can kaybı sayısında 42'nci sırada yer alıyor. Mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, can kaybı sayısında 12’inci sırada bulunuyor.
T24'ten Gözde Yel'in haberine göre çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometer'da paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.
Küresel verilere göre İtalya’da özel konumlu bir devlet statüsü bulunan ve Katolik dünyasının ruhani merkezi olan Vatikan, vaka ve ölüm sayısında 1. sırada görünüyor. Vatikan’ı; San Marino, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, Faroe Adaları, Cebelitarık, İspanya, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn ve Monako izliyor.
83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında vaka sayısında dünyada 48’inci, ölüm sayısında 42'nnci sırada bulunuyor.
Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 12'nci durumda görünüyor.
Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:
1-ABD
2-İspanya
3-İtalya
4-Fransa
5-Almanya
6-Çin
7-İran
8-Birleşik Krallık
9-Türkiye
10-İsviçre
11-Belçika
12-Hollanda
13-Kanada
14-Avusturya
15-Brezilya
Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:
1-İtalya
2-İspanya
3-ABD
4-Fransa
5-Birleşik Krallık
6-İran
7-Çin
8-Hollanda
9-Belçika
10*Almanya
11-İsviçre
12-Türkiye
13-İsveç
14-Brezilya
15-Kanada