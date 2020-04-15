Türkiye, Koranavirüs salgınında nüfusa oranla ve mutlak rakamlarla dünyada kaçıncı sırada?









Türkiye, dün (13 Nisan) mutlak değerlerle yapılan sıralamada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında ise 11'deydi.





Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor.





Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Vatikan, Andorra, Lüksemburg, İzlanda, Cebelitarık, Faroe Adaları, İspanya, Falkland Adaları, İsviçre, Man Adası ve İtalya izliyor.









Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; İspanya, Andorra, Belçika, İtalya, Fransa, Sint Maarten, Birleşik Krallık, Hollanda, İsviçre ve Lüksemburg izliyor.





83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 65 bin 111 vaka ile dünyada 42'nci; 1403 ölüm ile 39'uncu sırada bulunuyor.





Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 11'inci durumda görünüyor.





Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:





ABD

İspanya

İtalya

Fransa

Almanya

Birleşik Krallık

Çin

İran

Türkiye

Belçika

Hollanda

Kanada

İsviçre

Brezilya

Rusya

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:





ABD

İtalya

İspanya

Fransa

Birleşik Krallık

İran

Belçika

Çin

Almanya

Hollanda

Türkiye

Brezilya

İsviçre

İsveç

Kanada