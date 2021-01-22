Türkiye kritik seviyeyi geçti!

Kurumun iklim değişikliği, suyun düzenlenmesi ve yönetimle alakalı 5 yıllık verilerin analizine göre, Türkiye'de büyük bir kuraklık beklendiği ve özellikle de şehirde yaşayan insanların su temini konusunda ciddi sorunlar yaşayabileceği kaydedildi.







Yapılan açıklamada Türkiye'nin su kıtlığı riski oranının 2.78'e düştüğü, dünyanın en riskli bölgesi kabul edilen Filistin'de bu oranın 3.67 olduğu belirtildi. Dünyada en az riske sahip olan ülkenin ise 1.54 ile Norveç olduğu açıklandı.





Euronews'te yer alan habere göre WWF Küresel Tatlı Su Programı Başkanı Stuart Orr, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan ve Güney Asya'daki bazı ülkelerde de benzer sorunlar yaşayabileceğini söyledi.





Türkiye, Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (WRI) verilerine göre su sıkıntısı çeken ülkeler arasında en üst seviyenin bir altı olan "yüksek stres" kategorisinde yer alıyor.





Kritik seviye 1.700, Türkiye'de bu oran 1.519







WWF şu anda Türkiye'de yıllık su tüketiminin kişi başına 1.519 litre olduğunu, ancak 2030 yılında nüfusun 100 milyona ulaşmasıyla bu oranın da 1.120 litreye düşeceğinin öngörüldüğü saptandı.





WWF Türkiye Temsilcisi Uğur Bayar su kıtlığı oranının 1.700 litre kabul edildiğini açıkladı.





Türkiye'de 2020 yılında sıcaklıkların mevsim normallerini üzerinde seyretmesi nedeniyle son 50 yılın en sıcak üçüncü yılı yaşanmıştı. NASA geçtiğimiz günlerde uydu verilerine göre hazırladığı raporunda Türkiye'nin son 15 senenin en kurak dönemini yaşadığını açıklamış, düzenli bir şekilde yağmur yağmazsa mahsul alımının tehlikeye girebileceğini açıklamıştı.