Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Kupası maçında uzatmalarda büyük şok! /10 Ekim 2024 18:35

Türkiye Kupası maçında uzatmalarda büyük şok!

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Diyarbekirspor, uzatma dakikalarında sahayı terk ederek maçı tamamlamadı. Osmaniyesporlu oyuncuların ikna çabaları sonuç vermedi. İşte olayın detayları...

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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'unda Osmaniyespor ile Diyarbekirspor arasında oynanan mücadelede futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı; Diyarbekirspor, ikinci uzatma devresinde sahadan çekilerek maçı tamamlamadı.

Normal süresi golsüz eşitlikle biten karşılaşmada, ev sahibi Osmaniyespor 102. dakikada Ali Kucık'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk uzatma devresi bu skorla sona erdi.

Ancak maçın 118. dakikasında tansiyon yükseldi. Bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirspor oyuncuları, kulübeden gelen talimat üzerine sahayı terk etti. Osmaniyesporlu futbolcular, rakiplerini oyuna devam etmeye ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Konuk ekibin oyuncuları soyunma odasına yönelirken, maç yarıda kaldı.

OSMANİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİMDİ?

Osmaniyespor ve Diyarbekirspor arasındaki maçı, İzmir bölgesi hakemi Berkay Erdemir yönetiyordu. Erdemir'in yardımcılıklarını, Denizcan Şahin ve Mert Şahin  yaparken, dördüncü hakem ise Emre Can Tatlıyer'di.

Hakem Berkay Erdemir, bu sezon sadece 3 maçta görev aldı. Trendyol 1. Lig2de Amed Sportif-İstanbulspor karşılaşmasını yöneten Erdemir, daha sonra Nesine 2. Lig2de Karaköprü Belediye-Kırklarelispor ve Karacabey Belediye-Somaspor mücadelelerinde düdük çaldı.
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