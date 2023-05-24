Türkiye Kupası'nda ilk finalist Fenerbahçe

T24'te yer alan habere göre Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı. 0-0 biten ilk maçın rövanşını 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı.



Sarı lacivertli takıma turu getiren golleri 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Michy Batshuayi ve 85. dakikada Joshua King attı.



Fenerbahçe finalde Ankaragücü - Başakşehir eşleşmesinin galibiyle oynayacak.



Maçtan önemli anlar



8. dakikada Szalai'nin rakip savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Batshuayi, ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal Vural'dan önce topa müdahale etse de meşin yuvarlak kaleye paralel açıldı. Batshuayi'nin sol ayağıyla vuruşunda, Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.



27. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas önünde müsait durumda bulunan Szalai, topa dokunamadı. Meşin yuvarlak oyun alanının dışına çıktı.



33. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan etkili kullandığı serbest vuruşta, son anda topa dokunan kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere attı.



45+1. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan pasta ceza sahasında topla buluşan Ulvestad'ın müsait durumda şutunda, son anda kademeye giren Peres, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



İlk yarı, golsüz tamamlandı.



47. dakikada Sivasspor savunmasının arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Batshuayi'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.



Aynı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında sağ kenarda topla buluşan Ferdi'nin, verkaçlarla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Atağın devamında oluşan karambolde meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Ferdi, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



58. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra arka direğe ortasında altıpasın sağında bulunan Batshuayi'nin gelişine şutunda, top filelere gitti: 2-0.



63. dakikada sağ taraftan Arda Güler'in kullandığı köşe atışında Arao, topu ön direkte kafayla arka direğe aşırdı. Altıpasın solunda müsait durumdaki Valencia'nın dokunuşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.



85. dakikada Fenerbahçe, üçüncü golünü buldu. Sol taraftan ceza alanına giren Batshuayi'nin yerden pasında altıpasın önündeki King topa dokundu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.



Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü eşleşmesinde tur atlayan takımla karşılaşacak.