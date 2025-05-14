Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray! /14 Mayıs 2025 23:19

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray!

2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, kupayı müzesine götürdü. Takımına 2 gol kazandıran Victor Osimhen, Galatasaray tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu Mario Jardel'in elinden aldı.

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2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, kupayı müzesine götürdü. Takımına 2 gol kazandıran Victor Osimhen, Galatasaray tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu Mario Jardel'in elinden aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza

CANLI | GALATASARAY 3-0 TRABZONSPOR

63' GOL | Victor Osimhen, kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti.

46' GOL | Yunus Akgün, rakip yarı alanın sağından ceza sahasına hareketlenen Victor Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, Okay Yokuşlu'dan topu kurtararak sağ ayak üstüyle sert bir vuruşla yakın direğin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

5' GOL | Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.
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