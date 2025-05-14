Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray!

İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza
CANLI | GALATASARAY 3-0 TRABZONSPOR
63' GOL | Victor Osimhen, kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti.
46' GOL | Yunus Akgün, rakip yarı alanın sağından ceza sahasına hareketlenen Victor Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, Okay Yokuşlu'dan topu kurtararak sağ ayak üstüyle sert bir vuruşla yakın direğin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
5' GOL | Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.
1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.