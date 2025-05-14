Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray!





İLK 11'LER





CANLI | GALATASARAY 3-0 TRABZONSPOR

2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası sahibini buldu. Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, kupayı müzesine götürdü. Takımına 2 gol kazandıran Victor Osimhen, Galatasaray tarihinde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekorunu Mario Jardel'in elinden aldı.Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, OsimhenTrabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Mendy, Zubkov, Ozan, Nwakaeme, Banza63' GOL | Victor Osimhen, kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti.46' GOL | Yunus Akgün, rakip yarı alanın sağından ceza sahasına hareketlenen Victor Osimhen'e derin bir top gönderdi. Osimhen, Okay Yokuşlu'dan topu kurtararak sağ ayak üstüyle sert bir vuruşla yakın direğin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.5' GOL | Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.