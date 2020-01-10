Türkiye-Libya Anlaşması ve Isınan Doğu Akdeniz





8 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin zirvesi sonrası yayınlanan makalede bu mutabakata göre askeri ve polis teşkilatları için oluşturulacak Hızlı Müdahale Gücü’ne eğitim ve teçhizat desteğinin Türkiye’nin imkan dahilinde olup olmadığı; anlaşma maddeleri gereğince istihbarat çalışmaları ve deniz devriyeleri desteğinin ne seviyede olabileceği; Libya topraklarının ve sahillerinin küçük bir kısmını elinde bulunduran Trablus hükümetiyle yapılan ve dünyada neredeyse hiç kimsenin tanımadığı bir anlaşma ile Doğu Akdeniz de Suriye’den sonra bir de Libya cephesinin açılması riskleri ele alınıyor.







Doğu Akdeniz’de ekonomik boyutu çok büyük gaz rezervlerinin tespiti sonrası gerçekleşen paylaşımlarda geç kalan Türkiye’nin hamlelerinin geçmişe yönelik alan belirlemesi olarak değerlendirilen makalede, Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının, Yunanistan’ın Akdeniz’de ilan ettiği bölge ile bazı noktalarda çakıştığı; Türkiye'nin Akdeniz'de kritik bir ortaklığa gitmesinin ardından asker göndermeye hazırlandığı Libya’nın, ciddi iç karışıklık içerisinde oluşu; yapılacak hamlelerin Türkiye’yi başka çıkmaz krizlere sokabileceği; Bunun yanında başka uluslararası güçlerle karşı karşıya gelinebileceği anlatılıyor.





6,5 milyon nüfuslu petrol ülkesi Libya'da Kaddafi'nin ardından onlarca irili ufaklı silahlı grup faaliyet göstermeye başladı. Ülkede 2011 yılından sonra başlayan iç savaş devam ederken, zaman içinde iki farklı yönetim ortaya çıktı. Ülke siyasi olarak ikiye bölündü. Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve bazı uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor. Fakat Trablus Hükümetinin ülkede etki alanı çok sınırlı ve sadece %8’ den ibaret. Libya’nın yaklaşık %75’ini kontrol altında tutan Tobruk merkezli Hafter güçlerini ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya destekliyor.





Doğu Akdeniz’de bulunan zengin gaz rezervleri





İsrail'in bölgede 223 milyar metreküplük zengin gaz rezervlerini bulmasıyla Doğu Akdeniz’de olaylar başka bir boyut kazandı. Türkiye iç ve dış politik uğraşları nedeniyle bu alanda herhangi bir inisiyatif alamadı. Ankara’nın dahil edilmediği ittifaklar ortaya çıktı. Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs başta petrol ve doğal gaz arama olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapma konusunda anlaştılar. Bir müddet sonra İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi arasında da benzer bir anlaşma yapıldı.





İşte bu gelişmeler yaşanırken Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda askeri destek talebinde bulunduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'ya asker gönderme ile ilgili olarak sorulan bir soruya "Libya'ya gönderecek misiniz diyorlar. Davet edildiğimiz yere gideriz. Böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Meclisimizin onaylamasıyla birlikte Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme olanağına kavuşacağız." Cevabını verdi.

Berlin konferansı öncesi taraflar güç kazanma çabasında Libya'ya asker gönderme tezkeresi bu yılın ilk günleri Milletvekilleri olağanüstü çağrılarak 2 Ocak’da Meclis'e geldi. Erdoğan’ın isteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Libya’ya tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Tartışmaların ardından yapılan oylamada 325 oyla tezkere kabul edildi. Libya tezkeresi, son dönemde çıkarılan en geniş kapsamlı tezkerelerden birisi oldu. Askeri gücün sınır, kapsam, miktar ve zamanını Cumhurbaşkanı belirleyecek. Tezkerenin kullanım amaçları ise şöyle sıralandı: Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak; Libya’daki gayrimeşru grupların Türkiye’nin menfaatlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek; Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak; Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak.





Makalede, Libya’daki tarafların çok fazla uluslararası destekçileri olduğu için ülkenin bir gerilim merkezine dönüşme ihtimalinden bahsediliyor. Rusya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Bazı AB ülkeleri, Tobruk’ta üstlenen muhalif Hafter için desteğini artırırken, Türkiye’nin başını çektiği ülkeler ve BM, Sarraj liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin ayakta kalması için etkilerini artıracaklar.





Libya’ya gönderilen cihatçı gruplar ve SADAT





Ankara’nın Libya’ya askeri destek açıklamasının ardından başka hamleleri de gerçekleşti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre Ankara İdlib'de farklı milis gruplardan oluşan 300 civarında militanı Libya'ya gönderdi, yaklaşık bin kişilik bir militan grup Libya'ya gönderilmek için Türkiye'deki kamplarda eğitim aldığı belirtiliyor. Londra merkezli SOHR adına konuşan Rami Abdurrahman'a göre militanlar iki bin dolardan başlayan maaşlar alacak ve bu ücretler kalış sürelerinin uzamasıyla birlikte daha da artacak. Türkiye'nin Libya'ya cihatçı militanlar ihraç ettiği yönündeki iddialar neredeyse son beş yıldır sürekli olarak dile getiriliyor.

Erdoğan'ın paramiliter grubu SADAT'ın da Libya krizine çok öncelerden itibaren dahil olduğuna dair söylentiler var. SADAT’ın hem Libya’da hem de bölgede faaliyetleri pek çok gizli servisin de radarında. Arap Baharı hareketlerinin ortaya çıktığı neredeyse tüm ülkelerde aktif olan SADAT’a ilişkin rapor hazırlayan Gizli Servislerin belgeleri doğrultusunda, SADAT için BM’ye başvuru yapılmış ve cihatçıları eğittiği ve donattığı Suriye savaşındaki rolünden şikâyetçi olunmuştu.





Ankara’nın Tunus ve Cezayir hamleleri





Makalede Ankara’nın Tunus ve Cezayir hamlelerinin ise sonuç vermediği tam tersi sonradan yapılan ‘’Tunus'un yeni ülke başkanının Erdoğan tarafından oyuna getirildiği yönünde sert açıklamlar geldi. Hemen akabinde Tunus Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın iddia ettiği gibi Trablus'taki hükümeti desteklemediklerini, tarafsızlık politikasını sürdürdüklerini duyurmak zorunda kaldı’’ gibi açıklamalarla bu ülke kamuoylarının tepkili olduğu anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, Tunus medyasında 'davetsiz misafir' tartışmalarına neden oldu. İddiaya göre, Erdoğan, Tunuslu mevkidaşı Kais Sayed tarafından davet edilmeden ülkeye bir ziyaret gerçekleştirdi.





Öte yandan Suriye’nin aksine Libya’da karşı saflarda yer alan Türkiye ve Rusya arasında da anlaşmazlık söz konusu. Erdoğan'ın yukarıdaki destek açıklamasına ilk yanıt Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üçüncü ülkelerin Libya'ya müdahalesinin krizin çözümüne katkı sunmayacağını ifade etti. Libya’ya asker gönderme planlarının hemen akabinde, Suriye ordusunun İdlib’te Rusya destekli harekât başlatması ve on binlerce kişinin Türkiye sınırlarına doğru göçe yönelmesi, Putin’in Erdoğan’ın bu girişimine yanıtı olarak değerlendiriliyor.





Libya Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı sözcüsü Tümgeneral Ahmed al-Mesmari, Türk istihbaratının IŞİD ve El Nusra (HTŞ) militanlarını Suriye'den Libya'ya Tunus Cerbe Havalimanı üzerinden taşıdığını söyledi. Tunus'taki havaalanlarından birinin transfer için kullanıldığını belirten Mesmari, IŞİD ve El Nusra militanlarının Misurat, Zuvar ve Mitig havaalanlarından da gönderildiğini açıkladı. Radikal grupların Türkiye üzerinden taşındığına dair iddialar Rus Dışişleri Bakanı Sergev Lavrov tarafından da dile getirilmişti.





Doğu Akdeniz'de tansiyon artıyor: Ankara’ya uluslararası baskılar





Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis haftalık To Wima dergisine verdiği röportajda, 'Komşumuz olan bir ülkede istikrarsızlık olmasını istemiyoruz. Bundan dolayı Libya'daki gelişmelerle ilgili bizim de sözümüz olmasını istiyoruz.' diyerek Berlin'de yapılması planlanan BM destekli barış görüşmelerine katılmak istediklerini resmen açıkladı. Bu konuda AB, Yunanistan’ın yanında yer alıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra, üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin tepkisine yol açmış ve AB, Türkiye'ye yaptırım kararı almıştı.





Katar dışındaki Körfez ülkeleri ile Suudi Arabistan, Mısır, Sudan, AB ülkeleri, Rusya’yla birlikte, Türkiye karşıtı cephe genişliyor. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Libya’ya askeri müdahaleden kaçınılmasını ilettiğini açıklarken, Almanya Başbakanı Merkel de Erdoğan’la telefon görüşmesinde aynı görüşü iletti. Libya'ya yönelik yaptırımların denetlenmesinden sorumlu Birleşmiş Milletler uzmanlarının 376 sayfalık raporunda Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) düzenli ve aleni silah sevkiyatı gerçekleştirdiğine yer verildi. BM raporunda "Ürdün, Türkiye ve BAE'nin rutin bir şekilde ve kısmen kaynağı gizlemek için özel bir çaba göstermeden aleni olarak silah sevkiyatı yaptığı ve bunun BM ambargosunun ihlali anlamına geldiği" belirtilerek Hafter'e sevkiyatların çoğunluğunun Ürdün ve BAE'den, Trablus hükümetine sevkiyatların da ağırlıklı olarak Türkiye'den yapıldığı kaydedildi.





Krizin boyutlarını halen hissetmeyen Ankara için aslında bundan sonra çözüm yolu sınırlı. Belki, Suriye’de olduğu gibi Libya’da da Rusya ile Soçi benzeri bir süreci çalıştırıp, ortak çıkar için tarafların ateşkesine aracılık etmek olabilir. Yada riskli olarak Sarraj hükümetinin yanına özel taşınan Rusya’nın Wagner tarzı birliklerini koyup, uzun sürebilecek bir savaşa taraf olmak. Bir yol daha var ki aslında en makulu: Ankara’nın bu hamlelerinden vazgeçmesi. Aslında bu yol ile enerji paylaşımına ortaklıkta daha kazançlı da olabilecektir. Doğu Akdeniz’den çıkartılacak gazın Batı’ya transferinde önemli ve güvenli güzergah olmaya devem edebilecektir.





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