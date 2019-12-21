Türkiye-Libya anlaşmasında gözden kaçan gerçek

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakata ilişkin olarak emekli Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Kurmay Albay Ümit Yalım'ın değerlendirmelerini aktardı. Yalım, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın a Haber'de gösterdiği harita ile Resmi Gazete'de yayımlanan harita arasında farklılıkların olduğunu ortaya koydu.





Söz konusu mutabakatla ilgili olarak, "Akıbeti parlak gözükmüyor. “Suriye’ye girip Emevi Camii’nde namaz kılma” işine benzeyecek gibi. Söylenen hatlar ile imzalanan hatlar arasında büyük fark var. Resmi Gazete’de yayımlanan koordinatlara bakıldığında televizyon kanalında gösterilen harita ile Akdeniz’de kıta sahanlığımızın 86 kilometre geriye çekildiği saklanmış. Peki bu ne demek ?… Akdeniz’de 80 bin kilometre karelik kıta sahanlığımızdan vazgeçildiğinin kamuoyunun gözünden zafer naraları ile kaçırmak demek" diyerek söz konusu konuyu bugünkü köşesine taşıyan Takan, Yalım'ın şu ifadelerine yer verdi:





“Resmi Gazete’de yayınlanan coğrafi koordinatlar haritaya tatbik edildiğinde ortaya ilginç bir durum çıktı. Daha önce kamuoyuna haritalar ile deklare edilen Kalkan-Kaş kıyı hattının batıya kaydırılarak Datça-Fethiye hattına çekildiği görüldü.





AKP Hükümeti muhtırayı savunamayınca devreye emekli general/amiraller ile akademisyenler ve diplomatlar girdi. Ancak onlar da kamuoyunu tatmin edici açıklama yapamadılar. Bunun üzerine Erdoğan, 15 Aralık 2019’da, a haber TV kanalına çıkarak canlı yayında Libya Muhtırası’nı savunmak zorunda kaldı.





Erdoğan’ın canlı yayında gösterdiği haritadaki kıyı hatları ile 6 Aralık’ta imzaladığı Libya Muhtırası’ndaki kıyı hatlarının farklı olduğu ortaya çıktı. Muhtıra’da gösterilen kıyı hattının doğuya kaydırılarak Kalkan-Kaş hattına çekildiği görüldü.





Türk kamuoyuna, gerçek harita yerine farklı harita gösterilerek Doğu Akdeniz’deki kayıplarımız gizlenmeye çalışılıyor. Libya Muhtırası ile Dr. Cihat Yaycı’nın tezi de çöktü. Yaycı’nın kıta sahanlığı tezine göre Türkiye ve Libya’nın karşılıklı kıyıları ile ana kıtaların kıta sahanlığı esas alınıyordu. Yaycı’nın Girit doğusundan geçirdiği hat Libya Muhtırası’nda Girit Adası’nın üzerinden geçiyor. Yaycı’nın tezine göre 115 mil olması gereken Türkiye-Libya Sınırı, muhtıra ile kuşa çevrilerek 18.6 mile düşürüldü. Mavi Vatan haritasındaki sınır 86 km. doğuya çekilerek Exxon Mobil, Qatar Petroleum, Total ve Hellenic Petroleum şirketlerinin de önü açıldı.









Libya Muhtırası ile ABD, Yunanistan, Katar ve yabancı petrol şirketleri ihya edildi. Türkiye, Girit Adası’nın dörtte üçü ile Girit’in etrafında bulunan 14 ada ve 80 bin kilometrekarelik kıta sahanlığını kaybetti. Yunanistan’ın egemenliği altına koyulan ada sayısı 18’den 27’ye çıktı. Erdoğan, ‘Sevr’i ters köşe yaptık’ diyor ama Sevr Antlaşması’nda bile verilmeyen 27 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığı Yunanistan’a terk edildi. Türkiye, Erdoğan ve AKP Hükümeti eliyle Adalar (Ege) Denizi’ne hapsedildi.”



