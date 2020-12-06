Türkiye, Libya’ya yeniden paralı asker gönderiyor

Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SİHG) dayandırdığı habere göre Türkiye önümüzdeki günlerde yeni bir grup Suriyeli paralı askeri Libya’ya göndermek için hazırlık yapıyor.







21 Ağustos'ta ateşkes ilan eden taraflar ardından 23 Ekim'de UAH'nin askeri kanadı ve Libya Ulusal Ordusu'ndan beşer temsilcinin katılımıyla oluşturulan 5+5 Libya Ortak Askeri Komisyonu, BM Temsilcisi Stephanie Williams’ın arabuluculuğuyla Cenevre'de ateşkesi kalıcı hale getiren anlaşmayı imzalamıştı. Anlaşmanın maddeleri arasında ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi de bulunuyordu. Taraflar 13 Kasım’da ise 24 Aralık 2021’de seçimlerin yapılması konusunda anlaşmıştı.





Ancak varılan anlaşmalara karşı sessiz kalan Türkiye, yaptığı anlaşmaların iptal edilmesinden endişe ediyor. Türkiye’nin halihazırda Libya’da kullandığı üslerin yanısıra bu ülkede çok sayıda askeri danışmanı, paralı askeri bulunuyor. 27 Kasım 2019’da yapılan deniz sınırlarını belirleme anlaşması ile de Yunanistan ve Mısır’la karşı karşıya gelmişti.





SİHG, Libya’da Türkiye adına görev yapan paralı askerlerin Suriye’ye dönüşünün 20 günden fazla bir süredir askıya alındığını, Libya'da 350’si 18 yaş altı çocuk olmak üzere yaklaşık 18 bin Suriyeli paralı askerin görev yaptığını, bunlardan 10 bin 750'sinin sözleşme sürelerini tamamlayıp maaşlarını aldıktan sonra Suriye'ye döndüğünü öne sürüyor. Yine SİHG’ye şu ana kadar Suriyeli paralı askerlerden en az 496’sı çatışmalar sırasında öldürüldü.





Gazeteye göre UAH, Türkiye ile 27 Kasım 2019’da imzalanan anlaşmanın yasal ve uluslararası anlaşmalarla uyumlu olduğunu da açıkladı. Anadolu Ajansı’na konuşan UAH Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el Geblawi, Türkiye ile anlaşmalarının Libya Ulusal Ordusu Lideri Halife Hafter’in pek çok ülke yaptığı anlaşmalara benzemediğini de ileri sürdü.





Libya Politik Diyalog Forumu’nun ikinci turunun üçüncü görsel oturumunda BM Libya Özel Temsilci Yardımcısı Stephanie Williams geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Libya’da bulunan yaklaşık 20 bin yabancı askerin misafir olmadıklarını, ülkeyi işgal ettiklerini, ayrıca bu güçlerin ülkede ciddi bir krize sebep olduklarını da belirtmişti.





Williams açıklamasının devamında, "Bu, Libya’nın egemenliğinin şok edici bir ihlali ... silah ambargosunun açık bir ihlali" ifadelerini kullanmıştı.





Williams’ın sözlerinin kabul edilebilir olmadığını ve kati kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Geblawi, paralı askerler ve silah akışı konusunda, Hafter'in BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden, bu tür yasadışı eylemleri gerçekleştiren kişi olduğunu söyledi.





Geblawi, Türkiye gibi dost ülkelerle yapılan anlaşmaların ve mutabakatların meşru olduğunu da yineledi.