Türkiye medyası Zekeriya Öz'ü(!) buldu

Hollanda’da hayatını kaybeden Muhammed Yakut için Almanya’da düzenlenen cenaze töreni Türkiye medyasının tartışmalı durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.





Yakut’un cenazesinde çekilen görüntü sosyal medyada gündem oldu. Cumhuriyet, Sözcü ve Yenişafak dahil Türkiye'de yayın hayatına devam eden birçok basın kuruluşu, uzun yıllardır ortalıkta görünmeyen Zekeriya Öz'ün cenazede ortaya çıktığını ve Yakut'un tabutunu taşıdığını ileri sürdü. Hatta Zekeriya Öz olduğu ileri sürülen kişinin görüntüleri de paylaşıldı.









Yenişafak, “Firari savcı F...’cü Zekeriya Öz, Almanya’da kırmızı bültenle aranan ve yüksek doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Yakut’un cenazesinde ortaya çıktı. Muhammet Yakut’un Almanya’nın Duisburg kentinde düzenlenen cenaze töreninde firari F...’cü eski savcı Zekeriya Öz kameralara takıldı. Törene katılan ve güneş gözlüğü ile kamufle olmaya çalışan Öz, Yakut’un tabutunu taşıdı.” ifadelerini kullandı.









Birçok gazete ve internet medyası da benzer ifadeler kullandı. Ancak gerçek başkaydı! Cenazeye katılan kişinin Zekeriya Öz’le alakası yoktu; iddiaya göre şahıs Mehmet Yakut’un arkadaşlarından biriydi. Sözcü, bu gerçek üzerine haberini düzeltti: “Görüntülerdeki ismin F...’den firari eski savcı Zekeriya Öz olduğu öne sürülürken, cenazeye katılan kişinin Öz olmadığı ortaya çıktı.” dedi.









Fotoğrafı paylaşılan kişinin Zekeriya Öz olmadığının ortaya çıkmasına rağmen, birçok medya kuruluşu ve sosyal medya kullanıcısı Hizmet Hareketi'ne yönelik nefret söylemine devam etti.



