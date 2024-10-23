Türkiye medyasının nefret dili, meslektaşlarını bile şok etti

Yunan gazeteciler, yapılan haber ve kullanılan üslubu ‘korkunç’ olarak değerlendirdi. Halk TV’nin sunucusu Ece Üner’in üslubuna dikkat çeken bir gazeteci, “Bu aşırılığı yaptığın zaman mesleğini bırakacaksın!” dedi.







Velev’in haberine göre Yunanistan’ın çok izlenen ana akım kanallarından Skai TV, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatının ardından Türk medyasında çıkan haber ve yorumları değerlendirdi. Skai TV’nin ‘Bugün’adlı programda 10 dakika süreyle Türkiye’de Gülen’in vefatına ilişkin haberleri analiz eden gazeteciler Dimitris İkonomu ve Akis Pavlopulos, “Böyle ifadeleri şimdiye kadar ne duyduk ne de gördük. Korkunç…” şeklinde konuştu.





Gündemin öne çıkan haberlerini yorum ve analizleriyle aktaran İkonomu ve Pavlopulos, TV100’den Cansu Canan ve Halk TV’den Ece Üner’i sert ve alaycı bir dille eleştirdi. İki kadın sunucunun Hocaefendi'nin vefat haberinde kullandıkları “terörist”, “hain” “ateşi çok olsun”, “yeri dar olsun” gibi bela okuyan ifadeleri ekrana yansıtıldı.





Meslekte 35 yılını tamamlayan usta gazeteci İkonomu, TV100’den Canan’ın söylediklerini şöyle yorumladı: “Böyle ifadeleri ve böyle bir yaklaşımı şimdiye kadar ne gördük ne de duyduk, korkunç! Bir de ‘Gazetecilik ilkeleri beni ilgilendirmiyor’ diyor. O anda esasında mesleğini ve kendini yok sayıyor. Bu aşırılığı yaptığın zaman, bunu söylediğin zaman hemen yanı başına istifanı da koyman gerekir. Üstelik ‘Ben gazetecilik ilkelerini ayağımın altına alarak yazıyorum’ diyorsun. Bunu söylemen çok kötü. Çünkü pozisyonunu istismar ediyorsun. Senin görevin bu değil. Bunu yapıyorsan hemen yanı başına da istifanı koyacaksın. Eğer politika yapmak istersen git siyaset yap. Siyasi açıdan değerlendir.”





Muhtemelen terfi eder!

Söz alan program ortağı bir diğer tecrübeli gazeteci Akis Pavlopulos, “Muhtemelen bunun olmayacağı garantisi içerisinde bunları söylüyor. Gülen’e sövdüğü için işten kovulacak değil. İşten kovulması imkansız. Bu söyledikleri sebebiyle muhtemelen takdir de edilecektir.” değerlendirmesinde bulundu.





Halk Tv’den Ece Üner’in çirkin yorumlarını değerlendiren Pavlopulos, “Çok sert laflar çok sert. Ne fena ve ne kötü temennilerde bulunduğunu duydun mu? ‘Yeri dar olsun dedi.’ İnanılmaz şeyler.” şeklinde konuştu.





Bunun üzerine İkonomu ise “Bu tip lafları Yunanistan’da söylemek düşünülemez bile. Ben muhtemelen bunu tebrik edeceklerini düşünüyorum. Buna bir üst pozisyon da verirler. Başkanlık Saray’ından bir yetkili arayıp, ‘Aferin Kızlar! Çok iyi!’ demiş de olabilir. Daha henüz bilmiyoruz.” ifadelerini kullandı. Gülerek karşılık veren Pavlopulos, “Evet, Başkanın düşüncelerini aktardığı için.” ifadelerini kullandı.