Türkiye Milli takımı Andorra'yı 2-0'la rahat yendi

ANDORRA: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Nazım, Ozan Kabak, Merih Demiral, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan, Ahmed Kutucu, Enes Ünal
Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetti.
578. maçına çıkan A Milli Takım, Andorra ile bununla birlikte oynadığı 4 karşılaşmadan da sahadan galip ayrıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takımın rakibi Andorra grupta 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.