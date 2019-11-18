Samanyolu Haber /Spor / Türkiye Milli takımı Andorra'yı 2-0'la rahat yendi /18 Kasım 2019 00:38

Türkiye Milli takımı Andorra'yı 2-0'la rahat yendi

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Andorra ile karşı karşıya geldi. 18. dakikada Enes Ünal'ın golüyle Milli Takım maçta 1-0 öne geçti. 21. dakikada Enes Ünal penaltıdan attığı golle skoru 2-0 yaptı. Enes Ünal, A Milli Takım formasıyla ilk gollerini Andorra karşısında attı. Maç Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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ANDORRA: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

TÜRKİYE:  Uğurcan Çakır, Nazım, Ozan Kabak, Merih Demiral, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan, Ahmed Kutucu, Enes Ünal

Andorra-Türkiye karşılaşmasını, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetti.

578. maçına çıkan A Milli Takım, Andorra ile bununla birlikte oynadığı 4 karşılaşmadan da sahadan galip ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takımın rakibi Andorra grupta 4 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
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