Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, Mısır ile anlaşma imzalayabilir /03 Mart 2021 16:08

Türkiye, Mısır ile anlaşma imzalayabilir

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, ''İlişkilerimizin seyrine göre biz de Mısır'la deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz'' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla ilişkilerine de katkı sağlayacağını belirtti.

Çavuşoğlu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, bir araya gelmelerinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin çalışmaları yürüten Adalet Bakanlığı başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlara teşekkür eden Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı ve AB Başkanlığı olarak sürece her türlü katkıyı sağladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın amacının, vatandaşların hak ve özgürlük alanlarını genişletmek ve insan hakları konusunda bugüne kadar uygulamada yer alan aksaklıkları gidermek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yargı bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğünü daha da güçlü bir şekilde tesis etmeyi amaçlıyor. Bu reform sürecinde biz de tüm referans belgelerini sağladık, ilettik. Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler, AB gibi, yine kendi Anayasa Mahkememiz gibi önemli uluslararası kurumların tüm referansları dikkate alındı.

Bu süreçte özellikle Avrupa Konseyi ve AB ile de danışmalarda bulunduk. İster istemez, biraz önce söylediğim gibi, temel hak ve özgürlükler alanını genişletirken, AB ve Avrupa Konseyi gibi kurumlarla ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır."
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