Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Mısır'a yönelik NATO'daki vetosunu kaldırdı /30 Nisan 2021 20:22

Türkiye Mısır'a yönelik NATO'daki vetosunu kaldırdı

Türkiye'nin Mısır'a yönelik olarak NATO'daki vetosunu ilişkileri iyileştirmek adına kaldırdığı iddia edildi. Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre, konuyla ilgili iki kaynak Ankara'nın Kahire ile ilişkileri olumlu yönde geliştirmek üzere vetoyu kaldırdığını belirtti. Türkiye'nin NATO'nun Akdeniz Diyaloğu forumunda Mısır'ı desteklediği de kaydedildi.

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Akdeniz Diyaloğu'nda Mısır, İsrail, Fas ve Tunus yer alıyor.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan uzun zamandır Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ülkenin resmi lideri olarak tanımıyordu. Erdoğan ayrıca tüm dünyada Sisi'nin Müslüman Kardeşler'e yönelik darbesini de eleştiriyordu.

Ancak son aylarda Türkiye, Mısır ile iyi ilişkiler geçirmek için harekete geçmişti. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu da Mısır'a yönelik NATO kapsamında bir jest yaptıklarını ifade etmiş ancak içeriği açıklamamıştı.

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