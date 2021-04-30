Türkiye Mısır'a yönelik NATO'daki vetosunu kaldırdı

Akdeniz Diyaloğu'nda Mısır, İsrail, Fas ve Tunus yer alıyor.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan uzun zamandır Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ülkenin resmi lideri olarak tanımıyordu. Erdoğan ayrıca tüm dünyada Sisi'nin Müslüman Kardeşler'e yönelik darbesini de eleştiriyordu.





Ancak son aylarda Türkiye, Mısır ile iyi ilişkiler geçirmek için harekete geçmişti. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu da Mısır'a yönelik NATO kapsamında bir jest yaptıklarını ifade etmiş ancak içeriği açıklamamıştı.



